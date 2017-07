Dobra novica iz Dalmacije: požari so končno pod nadzorom, poteka ocena škode

Hrvaški gasilci končno nadzirajo vse požare, ki še gorijo v Dalmaciji. Prve sanacije pogorišč so se že začele, prav tako poteka ocena škode. Zaenkrat so razmere stabilne, a nevarnost še ni mimo, saj bi jo lahko gasilcem zagodel veter, opozarja vodja gasilcev v Splitu Ivan Kovačević.

Na območju Splita in okolice je trenutno še vedno več sto gasilcev, ki jim je na pomoč priskočila tudi vojska. Po hudem požaru, ki se je v noči na torek nevarno približal Splitu, a ga je gasilcem skupaj z vojsko in prostovoljci vendarle uspelo zaustaviti, je v torek gorelo še na okoli 15 lokacijah, a so ti požari sedaj pod nadzorom, so medijem sporočili predstavniki tamkajšnjih gasilcev.

Prebivalci so zelo hvaležni gasilcem, ki so znova pokazali neverjetno mero predanosti, požrtvovalnosti in srčnosti. (Foto: AP)

Ogenj je uničil več kot 4500 hektarjev zemljišč, med njimi tudi kmetijska zemljišča, številne hiše in nekaj avtomobilov. Okoli 80 oseb je bilo v požaru poškodovanih, od tega večina gasilcev.

Prve ocene nastale škode že potekajo, lokalne oblasti pa so sporočile, da bodo za prizadeta območja razglasile naravno nesrečo, s čimer bodo med drugim omogočile, da Hrvaška zaprosi EU za mednarodno denarno pomoč. Minister za kmetijstvo je na sestanku kriznega štaba dejal, da je v požaru nastala ogromna kmetijska škoda in da bodo EU zaprosili za 20 milijonov evrov pomoči, kar pa je še daleč od zneska škode.

Zaenkrat gasilce najbolj skrbijo trije požari, in sicer na območju kraja Strožanac, Žrnovnice in Podstrane, poroča Dnevnik.hr. Prav tako še ni v celoti pogašen požar v kraju Srinjine. Na hribu nad Splitom se tako še vedno vije dim, številni prebivalci najbolj prizadetih območij, pa so že tretji dan brez elektrike. Še vedno so gasilcem na voljo tri letala za gašenje iz zraka in dva tako imenovana zračna traktorja, prav tako je še vedno v pripravljenosti tudi vojska.

Ognjeni zublji so močno prizadeli tamkajšnje prebivalstvo, saj so številni ostali brez vsega. Tako so se v torek pojavili očitki vladi in odgovornim, da niso ustrezno odreagirali in pravočasno poslali na območje dodatne enote, predvsem vojsko. Kritična je bila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je napovedala podrobno preiskavo, a je nato omilila svoje izjave. Namreč, zaradi njenih očitkov in očitkov razočaranih prebivalcev, je svoj odstop ponudil obrambni minister Damir Krstičević, a sta ga predsednica in hrvaški premier že zavrnila. Oba sta se strinjala, da minister dela dobro in da nikakor ne nosi krivde za morebitno prepozno posredovanje vojske. O tem, kdaj bodo vpoklicali vojsko na pomoč, namreč odločajo drugi.