Domačini: Ogenj je bil podtaknjen ali pa ga je zanetil daljnovod

Domačini se bojijo, da bo požar vplival na turistično sezono. (Foto: dnevnik.hr)

Čudno je, da se je skoraj istočasno vnelo na dveh mestih, pravijo prebivalci hrvaških krajev Tučepi in Podgora. Kot poroča Slobodna Dalmacija, so prepričani, da je požar, ki je opustošil več kot 400 hektarjev površin in so ga gasilci le s težavo obvladali, nekdo podtaknil. Nekateri govorijo celo o zaroti, menijo, da jim želi nekdo uničiti poletno turistično sezono. Zaradi požara so morali evakuirati turiste iz treh hotelov v kraju Tučepi. Zdaj menijo, da bo pogled na ožgano okolje, marsikoga odvrnil od dopusta pri njih oziroma na širšem območju Makarske. Požar je sicer kar precej pozornosti doživel tudi v tujim medijih.

Oblasti so medtem glede vzrokov ognja, ki se je vnel v nedeljo, precej bolj zadržane. Menijo, da je, če gre za podtaknjen požar, to delo osebe z resnimi težavami, se pa bolj nagibajo k teoriji, da je zagorelo zaradi daljnovoda. Hrvaški mediji pišejo, da naj bi bil ta na leto kriv za pet do šest požarov.

Načelnik Ante Čobrnić je tako spomnil, da so bili kratki stiki na daljnovodu v preteklosti že dokazano krivi za požare na območju, prav tako, da so štirje večji požari v tadnjih letih v kraju Tučepi, izbruhnili na istem mestu. Predvsem je prepričan, da se bo moral oskrbovalec daljnovoda resno posvetiti tej težavi.

Medtem ko oblasti čaka iskanje vzrokov požara, so gasilci po dveh dneh boja z ognjem izčrpani. Vseskozi jim je težave povzročala burja, nekaj olajšanja je prinesla pomoč letal za gašenje in pomoč vojske.