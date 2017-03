Mediji objavili Trumpovo davčno napoved: koliko davka je plačal leta 2005?

Donald Trump (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je plačal okoli 36 milijonov evrov (38 milijonov dolarjev) davka od 141 milijonov evrov (150 milijonov dolarjev) dohodkov v letu 2005, je razvidno iz dveh strani davčne napovedi, ki jo je objavila ameriška televizija MSNBC. Ni so pa objavili podatkov o virih prihodkov in o morebitnih humanitarnih izdatkov.

Iz objavljenega je kljub temu jasno, da je Trump glede na dohodek plačal malo davkov, Bela hiša pa je ognjevito napadla takšno mnenje s trditvijo, da je bil Trump eden najuspešnejših poslovnežev na svetu, ki je odgovoren svojim podjetjem, družini in zaposlenim, da plača le toliko davka, kot je po zakonu obvezen plačati.

Iz Bele hiše so že sporočili, da je objava poročila nelegalna. Na televiziji zatrjujejo, da zakona z objavo informacije niso kršili, sicer gre za vprašanje svobode govora, ker gre za informacijo javnega značaja.

Trump je vseskozi zavračal objavo davčne napovedi med kampanjo, s čimer je tudi prekšil dolgoletno tradicijo, ko so kandidati te podatke razkrivali. Pojasnil je, da je pod drobnogledom davčnih organov in da so mu odvetniki svetovali objavo. Kritiki so to seveda spretno izkoriščali, češ da nekaj skriva. Tudi davčni strokovnjaki so si enotni, da revizija ni ovira za objavo napovedi. Tuji mediji navajajo, da čeprav podrobnosti manjkajo, je objava dovolj, da se poveča pritisk na Trumpa.

Dve strani napovedi kažejo, da je trump plačal 5,3 milijona dolarjev zveznega davka in dodatnih 31 milijonov dolarjev za tako imenovani alternativni minimalni davek (AMT). Tega so uvedli leta 1970, da bi najbogatejšim preprečili, da bi se z različnimi ukrepi izognili plačilu davka. AMT je, kot je napovedal Trump v kampanji, na vrsti za odstrel.

Ameriški časnik New York Times je med kampanjo poročal, da je Trump leta 1995 prijavil skoraj milijardo dolarjev izgube, kar mu je teoretično omogočilo, da se izogne davkom za 18 let. Glede na napoved iz leta 2005 se to ni zgodilo. New York Times je takrat ugotovil, da je Trump izgubil denar vlagateljev v njegove igralnice in hotele in si na njihov račun potem znižal davčno osnovo.

Davčno napoved mu je nekdo pustil pred vrati

Davčne dokumente je na televizijo MSNBC prinesel nekdanji novinar New York Timesa, Pulitzerjev nagrajenec David Cay Johnston, ki je nekoč poročal o zvezni davkariji. Johnston je povedal, da mu je dokumente nekdo pustil pred domačimi vrati, in pojasnil, da so grožnje Bele hiše s tožbo zaradi tega brezpredmetne.

Novinar menda po zakonu ne odgovarja za objavljeno, če za informacije ni prosil, ampak mu jih je nekdo izročil anonimno. "Kaj pa vem? Morda mi je papirje dal pred vrata sam Donald Trump," je dejal Johnston, sicer avtor knjige o Trumpu z naslovom "The Making of Donald Trump."