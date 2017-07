Donald Trump mlajši se je lani sestal z rusko odvetnico, ki naj bi mu obljubila informacije o Clintonovi

Sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Donald Trump mlajši, se je med predsedniško kampanjo lani sestal z rusko odvetnico, ki mu je obljubila informacije, obremenjujoče za demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton, poroča New York Times.

Sestanka z žensko, povezano s Kremljem, ki je potekal v Trumpovi stolpnici na Manhattnu 9. junija 2016, dva tedna po tem, ko je Trump osvojil republikansko predsedniško nominacijo, sta se po poročanju časnika udeležila tudi Trumpov zet, Ivankin mož Jared Kushner in vodja kampanje Paul J Manafort.

Kot poroča ameriški časnik, ki je o srečanju sprva poročal v soboto, nato pa še v nedeljo, gre za prvo javno potrjeno srečanje med ruskimi predstavniki in predstavniki Trumpovega ožjega kroga glede volitev.

Sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Donald Trump mlajši, se je junija lani srečal z rusko odvetnico Natalijo Veselnickajo, ki je povezana s Kremljem. (Foto: AP)

Trump mlajši potrdil srečanje, ne pa tudi izmenjave pomembnih informacij

Trump mlajši je v izjavi za javnost priznal srečanje z Natalijo Veselnickajo, pa tudi to, da mu je obljubila informacije v korist očetovi kampanji. Ni pa priznal, da mu je obljubila informacije o povezavah med ljudmi iz kampanje Hillary Clinton in Rusi.

Kot je zapisal, mu je bil predlagan sestanek s "posameznikom, ki ima morda informacije, ki bodo pripomogle k predsedniški kampanji". "Pred sestankom nisem vedel njenega imena. Prosil sem Jareda in Paula, naj se ga udeležita, a jima nisem povedal ničesar o vsebini pogovora. Potem, ko smo si izmenjali vljudnostne fraze, je ženska povedala, da ima informacije o tem, da posamezniki, povezani z Rusijo, financirajo Demokratski nacionalni komite in podpirajo Clintonovo."

A, kot pravi, so bile njene izjave nedoločne, dvoumne in niso imele nobenega smisla. "Kmalu je postalo jasno, da sestanek ne bo prinesel nobenih koristnih informacij." Veselnickaja je pogovor po njegovih besedah nato napeljala na posvojitve ruskih sirot v ZDA, ki so se prekinile leta 2009, ko so ZDA uvedle sankcije proti Rusiji zaradi Ukrajine. "Postalo mi je jasno, da je bil to njen namen od samega začetka in da so bile obljube o pomoči pri volilni kampanji samo krinka za to, da je dobila sestanek," je še zapisal.

Tudi Veselnickaja je v soboto v izjavi, ki jo navaja New York Times, dejala, da na srečanju niso razpravljali "o prav ničemer glede predsedniške kampanje", povzema britanski BBC.

Trump o možnosti rusko-ameriške enote za boj proti hekerskim napadom

Medtem pa je predsednik Trump sporočil, da se je na srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom pogovarjal o možnosti ustanovitve skupne ameriško-ruske enote za boj proti hekerskim napadom, kar je nemudoma sprožilo ostre kritike tudi pri republikancih.

"To ni najbolj neumna ideja, kar sem jo kdajkoli slišal, ampak je blizu vrha," je na televiziji NBC povedal republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. "To je nekaj podobnega, kot partnerstvo z Bašarjem Asadom glede kemičnega orožja," je sporočil republikanski senator s Floride Marco Rubio. Nekdanji obrambni minister ZDA Ash Carter je idejo primerjal s predlogom vlomilca, ki najprej oropa hišo, potem pa lastniku predlaga skupen odbor za boj proti vlomom. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Adam Schiff pa je na televiziji CNN menil, da je potem najbolje, da volilne skrinjice v bodoče kar pošljejo v Moskvo in se ne mučijo s preštevanjem glasov.

Kasneje je sicer Trump svoje navedbe nekoliko omilil. "Dejstvo, da sva se s predsednikom Putinom pogovarjala o enoti za kibernetsko varnost, ne pomeni, da mislim, da bi se to lahko zgodilo. Ne more se," je tvitnil.

"Dejstvo, da sva se s Putinom pogovarjala o enoti za kibernetsko varnost, ne pomeni, da mislim, da bi se to lahko zgodilo. Ne more se," je tvitnil Trump. (Foto: AP)

Kot je znano, so ameriški obveščevalci lani sporočili, da se je Rusija po navodilih iz Kremlja aktivno vpletala v ameriške volitve s hekerskimi vdori in širjenjem lažnih informacij, da pomaga Donaldu Trumpu. O tem poteka preiskava FBI oziroma posebnega tožilca Roberta Muellerja in več kongresnih preiskav.

Trump je na nedavnem srečanju v Hamburgu Putina vprašal o vpletanju v ameriške volitve, ki ga je Putin zanikal in Trump doslej še ni povedal, ali je to sprejel. Zagotovil pa je, da je napočil čas za konstruktivno sodelovanje z Rusijo. Ob njunem srečanju se je sicer rodilo premirje za jug Sirije, ki je uradno začelo veljati v nedeljo.