Donald Trump na Twitterju ponovno nad Severno Korejo: Samo ena stvar bo delovala

Ameriški predsednik Donald Trump nadaljuje z verbalnimi napadi na Severno Korejo in tamkajšnjega voditelja Kim Džong Una ter posledično ponovno stopnjuje že tako napete odnose med državama.

Trump je v soboto na družbenem omrežju Twitter namreč delil dva zapisa. Prvega o tem, da je bil 25-letni sporazum s Severno Korejo kršen in da ga je konec, Severnokorejcem pa naj bi iz ameriških pogajalcev uspelo "narediti bedake", poroča BBC.

'Sporazumi so se kršili, še preden se je posušilo črnilo'

"Predsedniki in njihove administracije se že 25 let pogovarjajo s Severno Korejo, sklepali so se sporazumi, v to se je vlagalo ogromno denarja ... A nič od tega ni delovalo. Dogovori in sporazumi so se kršili, še preden se je posušilo črnilo ... In na tak način delalo iz ameriških pogajalcev bedake," je zapisal Trump.

V drugem zapisu pa je ameriški predsednik nadaljeval: "Žal mi je, toda samo ena stvar bo delovala."

Na vprašanja novinarjev, kaj naj bi zapisa sporočala, je Trump nato ogovoril le: "Kmalu boste videli."

Na Trumpova zapisa se je, sicer zelo skopo, odzvala tudi tiskovna sekretarka Bele hiše Sarah Sanders in dejala, da so "vse možnosti še na mizi", da pa v tem trenutku nima kaj za dodati.

Trump Kim Džong Una obklada celo z vzdevki

To sicer ni prvič, da je Trump na družbenem omrežju odprto izzval Severno Korejo oziroma tamkajšnjega vodjo Kim Džong Una, ki mu je zaradi nenehnih groženj z napadi in obračuni nadel kar vzdevek "raketni mož".

V odzivu na septembrski govor severnokorejskega zunanjega ministra na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, je Trump dejal, da je pravkar slišal njegov govor, da pa – v kolikor ta sporoča misli 'Malega raketnega moža' – ne bodo več prav dolgo tukaj.

Donald Trump sporoča, da bo glede situacije s Severno Korejo očitno delovala samo ena stvar. (Foto: AP)

Nedavni Trumpov zapis na Twitterju odmeva le dva dni potem ko je na srečanju z ameriškimi vrhovnimi vojaškimi častniki v govoru dejal, da bodo ZDA storile vse, kar morajo, da bi preprečile nadaljnje grožnje Sevene Koreje.

"Ne smemo dopustiti, da bi ta diktatura ogrozila naš narod ali naše zaveznike," je dejal in dodal: "Storili bomo vse, kar je potrebno, da to preprečimo, verjemite mi."

Da je deljenje Trumpovih stališč glede Severne Koreje na Twitterju postala že kar stalnica, pa priča tudi zapis izpred slabega tedna dni. Ta se je nanašal na ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona, Trump pa mu je sporočil, da je s tem, ko je skušal s Severno Korejo vzpostaviti pogajanja, zgolj zapravljal čas. "Prihranite svojo energijo Rex, naredili bomo, kar je treba storiti!" je zapisal.