Donald Trump o Flynnovem spornem povezovanju z Rusi: To so lažne novice, on je čudovit človek

Ameriški predsednik Donald Trump se je na tiskovni konferenci, ki jo je sicer pripravil zaradi obiska izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, dotaknil tudi odstopa njegovega svetovalca za socialno varnost Micheala Flynna: "Flynn je čudovit človek," je dejal Trump in še: "Mislim, da je zelo nepošteno, kako ga mediji obravnavajo. Mislim, da gre, tako kot se je izkazalo že v mnogih primerih, za lažne novice." Nato je še enkrat ponovil: "Zelo žalostno je, kako ga obravnavajo."

Flynn je čudovit človek, trdi Trump. (Foto: AP)

Flynn je v ponedeljek odstopil zaradi telefonskih pogovorov z ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom decembra lani, potem ko je predsednik Barack Obama izgnal 35 ruskih diplomatov iz ZDA zaradi vpletanja Moskve v ameriške volitve z računalniškimi vdori.

Flynn je v torek zatrdil, da se s Kisljakom ni pogovarjal o odpravi sankcij, ampak le o tem, da bodo Obamovo odločitev v novi Trumpovi administraciji pregledali. Kar ga je odneslo s položaja, pa je bilo laganje podpredsedniku ZDA Mikeu Penceu, ki ga je na televiziji javno zagovarjal, potem ko mu je Flynn zatrdil, da se s Kisljakom ni pogovarjal.

New York Times je medtem poročal tudi, da so ameriški obveščevalci lani prestregli več pogovorov med ruskimi obveščevalci in ljudmi iz Trumpove kampanje. Med njimi je bil nekdanji vodja kampanje Paul Manafort.