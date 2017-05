Donald Trump: Počaščen bi bil, če bi se lahko srečal s Kim Džong Unom

Donald Trump je z izjavami o pripravljenosti na srečanje s Kim Džong Unom presenetil celo svojo vlado. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za agencijo Bloomberg dejal, da bi bil počaščen, če bi se lahko srečal z voditeljem Severne Koreje Kim Džong Unom, če bi bile okoliščine za to primerne. Trump je to izjavil po tednih zaostrovanja odnosov med ZDA in Pjongjangom.

Napetosti so se povečevale, ker je Severna Koreja izvedla raketne poskuse in se pripravlja na nov jedrski poskus. ZDA so imele skupaj z Japonsko vojaške vaje, ki jih je Pjongjang vzel kot grožnjo in iz Severne Koreje so prihajale številne grožnje.

ZDA so v petek sklicale posebno zasedanje Varnostnega sveta ZN, dva dneva prej pa je Trumpova administracija senatorjem pojasnila, da bodo ZDA povečale diplomatski ter gospodarski pritisk.

Dan po zasedanju Varnostnega sveta in na 100. obletnico Trumpovega vladanja ZDA je Severna Koreja izstrelila še eno raketo srednjega dosega, ki pa naj bi razpadla po nekaj minutah. Trump se je na to zadnjo provokacijo odzval z molkom.

V pogovoru za Bloomberg pa je dejal, da bi se absolutno srečal s Kimom, kar bi mu bilo v čast. Le okoliščine bi morale biti ustrezne. ZDA so doslej odločno zavračale neposredna pogajanja s Pjongjangom, dokler se ne odpove jedrskemu in raketnemu programu.

To je pred dnevi ponovil državni sekretar ZDA Rex Tillerson, danes pa šef Trumpovega kabineta Reince Priebus, ki je za CBS dejal, da ne vidi možnosti za srečanje med Trumpom in Kimom.

Tokrat je z izrazom pripravljenosti na srečanje s Kimom presenetil opazovalce in svojo vlado, kar je potem tudi poudaril. "Imamo svežo novico. Večina političnih ljudi tega ne bi nikoli povedala. Ampak pod ustreznimi okoliščinami bi se srečal z njim," je dejal.