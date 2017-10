Doživite jesen na Mediteranu: obiščite Izolo

Spoznaj izolske zgodbe

Narava je istrsko gričevje prepredla z mnogimi potoki in rečicami, ki so ustvarili doline, nad katerimi so posejane strnjene vasice s cerkvicami, ki trmasto kljubujejo zobu časa. V zaledje Izole se lahko odpravite na izlete, sprehode in raziskovanja, kjer lahko poleg uživanja na svežem zraku in v neokrnjeni naravi odkrivate tudi šege in navade, na katere so domačini tako ponosni. Na turistični kmetiji Medljan lahko na primer opazujete živali na domačem dvorišču ali pa se odpravite na jahalni sprehod. Poleg kmetije stoji tudi tipična istrska »kažeta« z osli, zato je to prostor, kjer res začutite pristnost narave slovenske Istre. Privlačna okolica Izole tako ponuja nešteto možnosti za odmik od mestnega utripa in nova doživetja v spokojni zeleni pokrajini, med oljkami in vinogradi. Moč podeželja pa lahko okusite tudi v samem mestnem jedru. Na enem bolj slikovitih izolskih trgov, Manziolijevem trgu, lahko v Manzioli Wine baru degustirate in izbirate med široko paleto istrskih in drugih vin. Vredno je poskusiti tudi njihov istrski narezek.

Okusi morje

Ugodno sredozemsko podnebje, rodovitna prst in bližina morja so že od nekdaj zaznamovali življenje tukajšnjih prebivalcev, ki so se ukvarjali predvsem z živinorejo, kmetijstvom in obrtjo, ob morju pa s solinarstvom in z ribištvom. Ta dolgoletna tradicija je temelj pristne in domače istrske kulinarike, ki jo poznamo predvsem po morskih dobrotah, oljčnem olju in kakovostnem vinu. Vse omenjene okuse, pa še katerega več, vam bodo postregli v Restavraciji hotela Marina, kjer se držijo vodila »Iz morja na krožnik«. Morske jedi nudijo tudi v Gostilni Sonja, kjer se lahko prepustite vonju soli in rožmarina ter si na krožniku privoščite prave, čiste okuse slovenske Istre in Jadrana. Če pa vam morska hrana ni najljubša, se odpravite proti enemu izmed izolskih parkov – Trgu padlih, kjer vas v senci kostanjevih dreves Gostilne Doro čakajo mesne specialitete z žara. Tako mesne kot morske jedi pa lahko okušate v eni od izolskih vasic, v Gostilni Korte.

Uživaj v svojem tempu

Izola je idealen kraj za sprostitev in rekreacijo, med drugim tudi za tekače, ki se v toplih jesenskih dneh že lahko začnete intenzivno pripravljati na naslednji Istrski maraton, saj ga bo aprila prihodnje leto gostila prav Izola. Tek s pogledom na morje, pod mogočnih klifom, med oljčnimi nasadi in vinogradi je nekaj, v čemer boste zagotovo uživali. Če raje kolesarite, pa lahko na primer spoznavate poti izolskega podeželja in se odpeljete po trasi Parenzane, ki slovensko Istro povezuje s hrvaško in italijansko sosedo. Prelep kolesarski sprehod ponuja tudi območje obalne ceste med Izolo in Koprom, ki postaja izredno priljubljena kolesarska in sprehajalna točka. Ljubitelji gorskega kolesarjenja lahko obiščete Bike park Izola, ki je odprt ob lepem vremenu in kjer se na 2.500 m2 razprostira čisto pravi pump track.

Odpelji se soncu naproti

Če je morje premrzlo in vas plavanje, supanje in veslanje ne mikajo več, vas nekoliko bolj sprostitvena vodna doživetja čakajo v izolskih hotelih. Popolno jesensko sprostitev ponuja Wellness & Spa Mirta v San Simon resortu. Center dobrega počutja je namenjen sproščanju, negovanju, zdravljenju ter ne nazadnje razvajanju. Z odprtjem hotela Cliff na Belvederju pa se Izola lahko pohvali še z eno kakovostno ponudbo Welness & Spa storitev. Iz prostorov novega spa centra lahko sončne zahode občudujemo kar iz masažne kopeli. Ti so sicer lepi prav iz vsakega zornega kota. Vabljeni v Izolo, da si ogledate svojega.

