Dragocena pijača, ki dviguje odpornost in jo dobro poznajo oboleli z rakom

Z razvojem kemije in farmacije pa so rastline raziskali še z najsodobnejšimi znanstvenimi metodami. Tako tudi natančno izmerjene vrednosti potrjujejo vedenje naših prednikov. Posebno mesto med zdravilnimi rastlinami ima aloja. Poznamo več kot 300 različnih vrst te rastline. Največ koristnih učinkovin ima aloja arborescens, o kateri je glas po vsem svetu ponesel legendarni pater Roberto Zago. Od nedavnega pa so na policah slovenskih lekarn in specializiranih prodajaln povsem novi zdravilni napitki z alojo arborescens, obogateni s sokovi aronije, ingverja in granatnim jabolkom, ki so plod ekipe slovenskega podjetja Helio Medico. Zaradi boljše absorbcije zdravilnih učinkovin aloje v telo, je napitkom dodan med.

Kako lahko ta vsemogočna rastlina izboljša vaše zdravje

Nekateri alojo arborescens poznajo pod imenom drevesasta aloja, drugi ji pravijo zdravilna aloja, tretji jo poimenujejo krokodilji jezik. Njeni cvetovi so živo rdeči, italijanski znanstvenik dr. Aldo

Facceti, znameniti botanik iz inštituta Palatini iz Salzana pri Benetkah, pa je ugotovil in natančno izmeril, da vsebuje aloja arborescens skoraj trikrat več aktivnih substanc od njene sestrične aloje barbedensis, ki jo poznamo pod imenom aloje vera in ima živo rumene cvetove. Slednja ima veliko večje in debelejše liste, zato je pridelava gela lažja in cenejša, vendar je potrebno poudariti, da ima tudi veliko manj zdravilnih učinkovin. Ob navajanju vseh koristnih učinkov drevesaste aloje – aloje arborescens, marsikdo osupne, ravno tako kot o pričevanjih ozdravljenih bolnikov, ki so si do zdravja pomagali s pripravkom narejenim po receptu patra Romana Zaga, ki je o zdravljenju raka s pomočjo napitka iz drevesaste aloje napisal celo knjigo, ki je prevedena tudi v slovenščino.

Menihov čudežni recept

Katoliški duhovnik pater Romano Zago je služboval po mnogih koncih sveta. Deset let je preživel med revnimi prebivalci Brazilije na območju Rio Grande. Dodobra je spoznal njihov način življenja in okolje, v katerem živijo. Osupnila so ga vsakodnevna ozdravljenja revnih za rakom. Poglobil se je v to, kar jim je pomagalo ozdraveti: ker niso imeli drugega, so se stoletja zanašali na zdravilne rastline. Ugotovil je, da enostaven napitek iz aloje arborescens, ki vsebuje kar 70 odstotkov poglavitnih učinkovin (običajna aloe vera zgolj 40 %), medu in alkohola, pomaga ozdraviti raka . Recept je zapisal in ga brezplačno širil po vsem svetu. Namenjen je vsem, tako revnim kot bogatim, črnim, belim in rdečim Gre za enostavno, naravno in ekonomično formulo, ki jo poznajo ljudje v barakarskih naseljih. Recept se preko ustnega

izročila prenaša iz roda v rod. Ko ljudje zbolijo za rakom, posežejo po napitku, ki je neverjetno učinkovit ne glede na vrsto rakavega obolenja in stopnjo razširjenosti raka. Zaradi enostavnosti njegove priprave in uporabe, pa marsikdo podvomi v njegovo učinkovitost. Vendar tisoči ozdravljenih ljudi podpirajo patrova odkritja. Romano Zago priporoča napitek ne samo obolelim za rakom, temveč tudi preventivno pitje. »Če boste terapijo ponovili enkrat na leto, ste lahko prepričani, da se vam rak ne bo približal. Terapija enkrat letno bo ohranjala organizem zdrav in bo prečistila kri,« pravi pater v svoji knjigi.

Slovensko podjetje je združilo starodavna znanja in bogastvo narave v edinstven napitek

Patrovo pisanje je nedvomno zelo dragoceno za bolnike z rakom in tiste, ki si želijo z uživanjem njegovega napitka ohraniti zdravje, vendar pa drži tudi dejstvo, da je napitek posebnega okusa, predvsem pa je manj obstojen. Za široko potrošnjo pa vsebuje preveč odvajalnih substanc. Zato smo v Helio Medico želeli zadevo izpopolniti in izboljšati. Hoteli smo več, najti napitek, ki bi vseboval večino imunoloških lastnosti aloje arborescens, vendar bi bil prijeten za pitje, obstojen, ekološki in okusen. Seznanili smo se s poizkusi priprav in trženja podobnih napitkov tudi pri nas, vendar so bili napitki neobstojni, garažno proizvedeni in niso sledili sodobnim trendom priprave ekoloških napitkov.

Pripravili smo napitek, ki ga z veseljem pijejo tudi otroci, ki ga ni potrebno razredčiti in se ga zjutraj razveseliš. Napitek, ki v hitrem tempu življenja dviguje odpornost, oziroma jo vzdržuje. Napitek, ki porušeno imunološko ravnovesje sled prehitrega tempa življenja, pretirane fizične vadbe ali bolezni stabilizira in ponovno uravnovesi.

Najprej smo naredili napitek iz gela aloje in ingverja in ga sladkali z medom, ki je tudi seveda iz biološke pridelave. Nato smo dodali še dva nova okusa, ki bi združevali zdravilne učinkovine aloje in aronije (spodbuja obnovo celic, varuje srce in ožilje, zavira proces staranja, zagotavlja tudi boljšo odpornost in več energije) ter aloje in granatnega jabolka. Slednje je že tisočletja znano kot izvrsten vir vitamina C, vsebuje veliko vitaminov B kompleksa, kalija in fosforja. Nastale so tri nove pijače, ki so nekaj povsem novega na tržišču: Aloe Arborescens & Ingver BIO napitek, Aloe Arborescens & Granatno jabolko BIO napitek in v kratkem tudi Aloe Arborescens & Aronija BIO napitek.

Vse sestavine in posledično tudi napitek so biološko pridelane in sledijo strogemu postopku EU certifikacije. Sok aloje kot osnovne sestavine je pridelan iz rastline, ki jih pridelujejo v Italiji, in sledi ekološkemu procesu tako v fazi rasti, predelave in prodaje. Zadovoljni smo, da kombinacija zdravilnih lastnosti aloje arborescens uspešno združena z antioksidantnimi lastnostmi sokov in začimb. Novo pijačo smo s pomočjo strokovnjakov dodobra analizirali, pridobili certifikat Inštituta KON-CERT za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, ter oznako SI-EKO 003 Kmetijstvo EU. Pijača, ki jo uživamo podobno kot tisto patra Romana Zaga, je že navdušila številne, ki si želijo ohraniti ali povrniti zdravje.

Alojin gel vsebuje veliko vode, od 96 do 99 odstotkov, od ostalih sestavni pa so najpomembnejše sluzi, ob prisotnosti vode nabreknejo in delujejo protivnetno. V zadnjem času pa so v gelu odkrili tudi kompleksno zgrajene polisaharide, ki stimulativno delujejo na imunski sistem. Še posebej pomembna sestavina gela je salicilna kislina, ki deluje protibolečinsko in protivnetno. Dragocene sestavine gela so tudi minerali – kalcij, natrij in kalij, ki jih je v obilju. V alojinem gelu so našli encim, ki blaži vnetno reakcijo in tudi pospešuje celjenje.

Priporočamo zaužitje 0,3 dcl napitka zjutraj na tešče pol ure pred obrokom. V prehladnih obdobjih ter pri padcu odpornosti organizma, pa lahko dnevni odmerek povečamo za trikratnik. Napitek lahko po želji tudi razredčimo, saj vsebuje visoke koncentracije aloje arborescens kot tudi ostalih sokov, oziroma začimb.

