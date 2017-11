VIDEO: Drama v Haagu: obtoženec za vojne zločine Slobodan Praljak popil strup?

Na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije so izrekli dokončno sodbo šestim Hrvatom iz BiH, bivšim visokim predstavnikom samooklicane Herceg-Bosne, med drugim proti bivšemu premierju Herceg-Bosne Jadranku Prliću. To je bila zadnja pravnomočna sodba haaškega sodišča pred potekom mandata.

Predsedujoči sodnemu senatu Carmel Agius je ob 10. uri začel brati razsodbo, pri tem pa poudaril, da gre za izrek zadnje pravnomočne sodbe sodišča, kot tudi zadnjo obravnavo pred njegovim zaprtjem.

Praljak popil strup?

Prliću je sodišče potrdilo prvotno kazen 25 let zapora, prav tako je za krivega ponovno spoznalo Bruna Stojića in mu izreklo obsodbo na 20 let zapora.

Na enako kazen je bil obsojen tudi Slobodan Praljak, nekdanji načelnik generalštaba HVO. Ob izreku njegove obsodbe se je v dvorani zgodil incident, saj je obtoženec nagnil kozarec in pričel vpiti, da ni vojni zločinec in ne priznava obtožnice. Njegov odvetnik je nato zaklical, da je Praljak popil strup. Iz dela dvorane, v katerem je sedela Praljakova družina, se je zaslišal glasen: "Ne!" poroča BBC.

Sodnik je obravnavo nemudoma prekinil in ukazal, naj se nihče ne dotika kozarčka. Takoj so poklicali reševalce, helikopter z nujno medicinsko pomočjo je že pristal pred stavbo haaškega sodišča.

Ni še znano, kako je lahko obtoženec v dvorano prinesel kozarec s tekočino.

Slobodan Praljak je v dvorani popil nekaj, kar naj bi bil strup. (Foto: AP)

Pritožbeni senat je sicer potrdil, da je sodišče na prvi stopnji pravilno ugotovilo, da je v BiH potekal mednarodni oboroženi spopad, da je obstajal skupen zločinski načrt s ciljem etničnega čiščenja Bošnjakov na območju Herceg-Bosne, pa tudi, da je Hrvaška izvajala nadzor preko lokalnih teles Herceg-Bosne, kar potrjuje stanje okupacije, je povedal malteški sodnik Agius.

Sodišče je 29. maja 2013 na prvi stopnji razsodilo, da je v BiH v letih 1993 in 1994 potekal spopad med Hrvaškim obrambnim svetom (HVO) in vojsko BiH, ki so ga označili za mednarodni spopad. Ugotovili so, da je obstajal skupen zločinski načrt pod vodstvom prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana. Končen cilj zločinskega načrta je bila vzpostavitev hrvaške entitete v mejah Hrvaške banovine iz leta 1939 in njena priključitev Hrvaški z namenom vnovične združitve hrvaškega naroda.

Šesterica je bila na prvi stopnji obsojena na skupno 111 let zapora. Spoznali so jih za krive vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti nad Bošnjaki med letoma 1992 in 1994 zaradi etničnega čiščenja, pa tudi zaradi organiziranja koncentracijskih taborišč ter umorov, mučenj in posilstev v Hercegovini in osrednji Bosni.

Prlića je sodišče obsodilo na 25 let zapora. Takratnega obrambnega ministra Bruna Stojića, načelnika generalštaba Hrvaškega sveta za obrambo (HVO) Milivoja Petkovića in Slobodana Praljka pa na po 20 let zapora. Bivšega šefa vojaške policije Valentina Ćorića je sodišče obsodilo na 16 let zapora, takratnega šefa komisije za izmenjavo vojnih ujetnikov Berislava Pušića pa na 10 let zapora.

Odvetniki šestih bosanskih Hrvatov so se pritožili in zahtevajo oprostitev ali občutno znižanje zapornih kazni. Pritožilo se je tudi tožilstvo, ker meni, da so kazni neprimerno nizke glede na odgovornost šesterice. Tožilstvo zahteva 40 let zapora za Prlića, Stojića, Praljka in Petkovića ter 35 let zapora za Ćorića in 25 let za Pušića.

Po zgodovinski obsodbi nekdanjega poveljnika bosanskih Srbov Ratka Mladića na dosmrtni zapor za zločine med vojno v BiH, tudi genocid v Srebrenici, minuli teden, bo to zadnja sodba, ki jo bo izreklo haaško sodišče, ki bo delo končalo konec leta.