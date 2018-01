VIDEO: Drama v Kabulu končana: gosti hotela so si življenja reševali s plezanjem s pomočjo rjuh

Afganistanske varnostne sile so prevzele nadzor nad luksuznim hotelom Intercontinental v Kabulu, v katerega so v soboto zvečer vdrli trije napadalci, ki so zajeli več talcev.

V napadu je umrlo najmanj šest ljudi, vsaj šest je ranjenih, je po poročanju BBC povedal afganistanski notranji minister. Drama s talci je sicer trajala približno 12 ur. Posnetki iz hotela, v katerem je tedaj potekal spopad, sicer kažejo tudi ljudi, ki se rešujejo s skokom skozi okno in s plezanjem po zvezanih rjuhah iz balkonov v višjih nadstropjih. Najmanj eden je pri tem padel na tla.

Varnostne sile so po nekaj urah medsebojnega obračuna ubile vse tri napadalce, več kot 160 ljudi, med njimi 41 tujih državljanov, ki so bili v času napada v hotelu, so rešili.

Afganistanski mediji poročajo, da bi lahko bilo število žrtev v resnici še višje, saj je Parwiz Shamal na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je videl vsaj ducat trupel.

Napad je zahteval devet življenj, med njimi so vsi trije napadalci. (Foto: AP)

Moški so v stavbo vdrli v večernih urah, najverjetneje skozi stranska vrata, ter pričeli streljati na goste in osebje, odvrgli so tudi nekaj granat. Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Nasrat Rahimi je potrdil, da je med ubitimi gosti tudi ena tuja državljanka.

Prva poročila s kraja dogodka so navajala, da so v hotel vdrli štirje napadalci, a so številko nato popravili na tri, navaja BBC.

Odgovornost za napad so prevzeli talibani, ki so leta 2011 isti hotel že napadli in takrat ubili 21 ljudi, med njimi tudi devet vojakov. Njihov tiskovni predstavnik Zabiulah Mudžahid je sporočil, da so "ubili na desetine tujih zavojevalcev in njihovih lutk".

Afganistansko notranje ministrstvo je sicer pred tem odgovornost za napad pripisalo teroristični mreži Hakani. V Kabulu, ki postaja vse bolj prizorišče najbolj krvavih napadov v Afganistanu, pa je dejavna tudi celica skupine Islamska država.

Pripadniki varnostnih sil so ubili tri napadalce. (Foto: AP)

Ameriško veleposlaništvo opozorilo pred napadi

Včerajšnji napad se je zgodil le nekaj dni zatem, ko je ameriško veleposlaništvo v Kabulu svojim državljanom izdalo opozorilo, da ekstremistične skupine najverjetneje pripravljajo napad na katerega od hotelov v mestu, a so sklepali, da bodo napadle stavbe blizu letališča.

"Teroristi bi lahko pripravljali napad, ciljali pa predvsem na množična zborovanja, vladna poslopja, infrastrukturo ali trgovine v bližini letališča," so zapisali v sporočilu.

Podrobna preiskava sobotnega dogodka že poteka, predvsem še vedno ni jasno, kako so se lahko napadalci izmuznili poostrenemu varnostnemu nadzoru v prestižnem hotelu, ki je pred dvema tednoma sicer dobil novo varnostno službo.

Vodja hotela Ahmad Haris Nayab, ki je napad preživel nepoškodovan, je po navedbah Reutersa dejal, da so moški v hotel najverjetneje vstopili skozi kuhinjo na zadnji strani Intercontinentala.

Gre za luksuzen hotel, v katerem se pogosto odvijajo poroke, konference in politična zborovanja. Nekateri mediji so poročali, da je bila v času napada v stavbi tehnološka konferenca, še poroča BBC. Direktor afganistanskega Telekoma Aziz Tayeb je to potrdil. Povedal je, da je videl napadalce, ki so bili na poti v prvo nadstropje. "Vse je v hipu postalo kaotično, skril sem se za steber. Pred nekaj trenutki so gosti še uživali v razvajanju, nato pa bežali kot nori. Nekatere so med begom pokosili streli."

Od lanskega maja je varnost v Kabulu močno poostrena, potem ko je v bombnem napadu umrlo 150 ljudi. Kljub temu se je v zadnjih mesecih zgodilo že več napadov, prejšnji mesec so ekstremisti napadli kulturni center in ubili več kot 40 ljudi.