Dražji poletni dopust: cestnine na Hrvaškem bodo ponekod višje tudi do 25 odstotkov

Cestnine na hrvaških avtocestah se bodo ponekod dvignile za precej več, kot je bilo sprva napovedano, tudi do 25 odstotkov.

Petodstotno zvišanje cestnin, ki so ga napovedovali Hrvati, namreč ne bo veljalo za vse dele tamkajšnjih avtocest. Del avtoceste Zagreb–Križ bo po izračunih Dnevnik.hr na primer dražji za dve kuni, kar pomeni za dobrih 13 odstotkov.

"Precej potuhnjena poteza. Izbrali so dele avtocest, ki so najbolj obljudeni in tranzitni in ki dejansko pokažejo pravo podobo dobičkonosnosti naših avtocest. Seveda bodo najkrajšo spet potegnili hrvaški vozniki," je dejal Kristijan Tićak, glavni urednik revije Auto motor i sport.

Del avtoceste od Zagreba proti Kutini bo po novem ceniku stal 32 kun, kar vsekakor ni zgolj petodstotna podražitev. Izračun namreč pokaže, da je cena višja za okrog 10 odstotkov. Če bi se povišala zgolj za napovedanih pet odstotkov, bi morala cestnina po novem stati 30,5 kune.

Vožnja po hrvaških avtocestah bo poleti dražja. (Foto: Thinkstock)

Oleg Butković, minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo, razlik v podražitvah ni želel komentirati. Novinarje je po odgovore usmeril na javno podjetje Hac, ki upravlja s hrvaškimi avtocestami.

Iz Haca so sporočili, da je do podražitve cestnin prišlo zaradi izenačevanja cestnin po kilometru na vseh delih avtocest, s katerimi upravlja to podjetje. Enako je v ponedeljek zatrjeval tudi minister Butković.

Zneski ne morejo biti več v lipah, pač pa se morajo zaokrožiti na okrogli znesek v kunah, so še sporočili iz Haca. A na relaciji Zagreb-Kutina, kjer je cestnina prej znašala 30,50 kun, zneska niso zaokrožili na 31 kun, pač pa na 32 kun. Zakaj je temu tako? Menda ne gledajo zgolj relacije Zagreb–Kutina, ampak vse izhode do Kutine skupaj z njihovo podražitvijo, tako da v končni ceni to znaša več kot petodstotna podražitev.