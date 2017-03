Severna Koreja državljanom Malezije prepovedala, da bi zapustili državo

Severna Koreja je prek svoje uradne tiskovne agencije Korean Central News Agency sporočila, da državljani Malezije ne smejo zapustiti državo. Ukrep bo veljal "dokler ne bo povsem zagotovljena varnost vseh diplomatov in državljanov Severne Koreje v Maleziji in pravičnem razpletu primera, ki se je zgodil v Maleziji," so sporočili. Dodali so še, da lahko malezijski diplomati in državljani med prepovedjo normalno delajo in živijo. Le zapustiti ne smejo države.

Malezija je potezo primerjala z zadrževanjem talcev in napovedala "oko za oko". Tako bo tudi Malezija potovanje iz države prepovedala državljanom Severne Koreje.

Uslužbenec severnokorejskega veleposlaništva v Kuala Lumpurju policiste sprašuje, ali lahko zapusti veleposlaništvo. (Foto: AP)

"To odvratno dejanje, zadrževanje naših državljanov za talce, je v popolnem nasprotju z vsemi mednarodnimi zakoni in diplomatskimi normami," je dejal malezijski premier Nadžib Razak.

V Severni Koreji le 11 Malezijcev

Namestnik malezijskega zunanjega ministra Reezal Marican je pojasnil, da je trenutno v Severni Koreji 11 njihovih državljanov. Trije delajo na malezijskem veleposlaništvu, dva pa sta zaposlena pri Združenih narodih, z njimi pa je tudi šest družinskih članov.

Severna Koreja je tudi sporočila, da bodo izgnali malezijskega veleposlanika, toda tega je že pred tem Malezija poklicala nazaj v domovino.

Diplomatsko prerekanje med državama je sprožila preiskava zastrupitve polbrata severnokorejskega voditelja Kima Džonga Nama na letališču v Kuala Lumpurju. Malezija namreč ne želi izročiti trupla brez vzorca DNK, s katerim bi potrdili njegovo identiteto.

Malezijske oblasti v povezavi z umorom iščejo sedem osumljencev, državljanov Severne Koreje. Trije, vključno z uslužbencem severnokorejskega veleposlaništva, naj bi še vedno bili v Maleziji.

Malezija ena redkih držav, kjer Severnokorejci ne potrebujejo vizumov

V Maleziji naj bi sicer živelo in delalo okoli 1000 državljanov Severne Koreje. Preden so se diplomatske vezi med državami začele krhati, je bila Malezija ena redkih držav na svetu, kamor so lahko državljani Severne Koreje potovali brez vizumov. Zato je bila tudi precej pogosta izbira za tiste Severnokorejce, ki so iskali priložnosti zunaj meja svoje domovine.

Kim Džong Nama so pred tremi tedni s smrtonosnim strupom umorili na letališču v Kuala Lumpurju, medtem ko je čakal na let za Macao. Posnetki nadzornih kamer so razkrili, da sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu na obraz nanesli neko snov. Kasneje so forenziki sporočili, da je šlo za bojni živčni strup VX. Kim je umrl na poti v bolnišnico, saj je bila doza strupa tako visoka, da je umrl v 15 do 20 minutah. Obe obtoženi ženski, ena prihaja iz Indonezije, druga pa iz Vietnama, zatrjujeta, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini.

Pjongjang še ni potrdil, da gre dejansko za polbrata Kim Džong Una, Malezijo pa obtožuje, da s preiskavo smrti poskuša očrniti Severno Korejo.