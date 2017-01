Trump z Melanio pri tradicionalni maši, povlekel že tudi prve poteze kot predsednik. Ovalna pisarna pa spet gosti Churchilla

Po petkovi prisegi na položaj 45. predsednika ZDA se je Donald Trump skupaj s soprogo Melanio in drugimi družinskimi člani danes najprej odpravil na tradicionalno mašo v Nacionalno katedralo, kjer je potekal večverski obred, tudi muslimanski.

Trumpova predsedniška kolona vozil se je zjutraj peljala od Bele hiše proti Nacionalni katedrali nedaleč od slovenskega veleposlaništva v ZDA po zapuščenih ulicah. Tisti, ki so čez noč slavili njegovo inavguracijo so prihajali k sebi, drugi pa so si natikali roza kape in prijemali za transparente ter se zbirali pri travniku National Mall, kjer danes pripravili velike demonstracije za pravice žensk, ki so v bistvu demonstracije proti novemu predsedniku. V Nacionalni katedrali je potekala skupna maša 25 duhovnikov, ki so predstavljali devet veroizpovedi. Med njimi je bil tudi imam Mohamed Magid, ki so ga pred tem v njegovi skupnosti kritizirali, da daje duhovno potuho novemu predsedniku, ki je med kampanjo močno napadal muslimane, grozil z nadzorom mošej, prepovedjo vstopa muslimanom v ZDA in podobno. Trumpov tiskovni predstavnik Sean Spicer pa je na Twitterju sporočil, da bo Trump danes obiskal sedež Cie, "da bi se zahvalil moškim in ženskam obveščevalne skupnosti". Prvi dan na položaju se bo tako soočil z napetostmi, ki so nastale po ugotovitvah ameriških obveščevalcev, da se je Rusija vmešavala v ameriške predsedniške volitve, da bi jih obrnila Trumpu v prid. V Nacionalni katedrali je potekal večverski obred. (Foto: AP) Na delo takoj po inavguraciji Včeraj, po paradi od kongresa navzdol po aveniji Pensilvanija do Bele hiše je Trump s soprogo Melanio in sinom Barronom ter drugimi družinskimi člani pogledal parado do konca na tribuni pri Beli hiši, nato pa se odpravil na delo. Najprej je moral podpisati poseben zakon, ki omogoča upokojenemu generalu Jamesu Mattisu, da zasede položaj obrambnega ministra ZDA. Veljavna zakonodaja veleva, da vojaki ne smejo voditi Pentagona najmanj sedem let po koncu aktivne službe. Kongres lahko potrdi izjemo, kar je doslej storil le za generala Georga Marshalla leta 1950. Senat je nato potrdil Mattisovo kandidaturo z 98 glasovi za in enim proti, ker tudi demokrati upajo, da bo general znan pod nazivom "besni pes" znal krotiti šefa pri kakšnih nepremišljenih odločitvah. Z 88 proti 11 je senat potrdil tudi upokojenega generala Johna Kellyja na položaj ministra za domovinsko varnost. Oba ministra sta nato že prisegla pred podpredsednikom ZDA Mikom Pencom. Zaradi nasprotovanja demokratov pa kongres ni potrdil kongresnika Mika Pompea na položaj direktorja Cie, ker menda še ni dovolj preverjen. Trump ni uresničil predvolilne obljube, da bo takoj po prisegi ukinil Obamovo zdravstveno reformo, saj je medtem spoznal, da so od nje odvisni številni njegovi volivci. Zato je v petek podpisal neke vrste pismo o nameri, čeprav ima papir uradni naziv izvršni ukaz. Ta pravi, da želi nova vlada zmanjšati breme Obamove zdravstvene reforme, medtem ko se pripravlja njena ukinitev in nadomestitev z nečim novim. Podpisal je tudi ukaz, s katerim je zamrznil vse nove regulacije vlade, čeprav bi jih moral najprej sam sprejeti.

Donald Trump prvič v ovalni pisarni Bele hiše, ki jo že krasijo zavese zlate barve. (Foto: AP)

Churchill se je vrnil

Budnim očem uporabnikov interneta pa ni ušlo, da se je s prihodom Trumpa, v ovalno pisarno vrnil Winston Churchill. Njegov kipec je dal leta 2009 odstraniti Barack Obama, ki ga je zamenjal z Martinom Luthrom Kingom.

Obama je takrat ostro zanikal očitke, da je bila poteza svojevrstna klofuta britansko-ameriškim odnosom. Kot je dejal, je borca za pravice temnopoltih dal v pisarno postaviti, ker to po svoje simbolizira tudi njegovo izvolitev. Tudi ta kipec naj bi bil sicer po Trumpovem prihodu še vedno v pisarni.

Trumpova plesala, protestniki razgrajali



Po vseh uradnih dolžnostih sta se Trumpova odpravila še na tri uradne inavguracijske plese, v prestolnici ZDA pa so praktično od prisege naprej potekali številni protesti, nekateri tudi nasilni, policija pa je aretirala več kot 200 ljudi. Večina protestov je minila mirno, večja skupina okoli tisoč ljudi pa je opustošila predel nedaleč od kongresne palače. Protestniki so zažigali avtomobile, razbijali izložbe in obmetavali policijo s kamenjem ali drugim, kar jim je prišlo pod roke. Policisti so odgovorili s pendreki, solzivcem in šok granatami. Poškodovanih je bilo šest policistov, policija pa o ranjenih protestnikih ne poroča.

Trumpovo parado po aveniji Pensilvanija je tako spremljal dim zažganih avtomobilov in raznih kresov, ki so zagoreli nedaleč od Bele hiše. Položaj je bil dovolj resen, da je policija udeležence inavguracijskih plesov nekaj časa zadrževala po hotelih, dokler ni odstranila protestnikov, da so se lahko mirno odpravili na proslave v svojih pražnjih oblačilih.

Policisti so aretirali več kot 200 protestnikov. (Foto: AP)

Na kosilu posebej pohvalili slovensko steklo

Še pred tem je bilo zanimivo tudi kosilo v kongresu, na katerega sta prišla tudi Bill in Hillary Clinton. Slednja je pristopila k Trumpu in mu čestitala, ta pa se ji je navdušeno zahvaljeval, da je prišla. Sedaj, ko so volitve končane in je Clintonova izgubila, bodo morda Trumpovi in Clintonovi spet prijatelji kot nekoč.

Senator Roy Blunt iz Missourija je na kosilu pojasnil, da sta tako Trump kot Pence po prisegi dobila posebni spominski darili, to je stekleni oz. kristalni posodi z vgravirano Belo hišo in kompasom, ki kaže, da središče Washingtona ni prebivališče predsednika, ampak kongres. Posodi je izdelalo ameriško podjetje Lenox, Blunt pa je dejal, da iz stekla iz Slovenije, od koder prihaja prva dama, kjer menda delajo najboljše steklo.

Kristalni skledi, ki sta ju v dar dobila Trump in Pence, sta izdelani iz slovenskega stekla. (Foto: ENEX)

Srečanje Trump-Putin že v nekaj mesecih?

Da se je delo za Trumpa že resnično začelo, kažejo tudi novice iz Rusije. Predsednik Vladimir Putin naj bi bil namreč že pripravljen, da se sreča z novim ameriškim predsednikom. A priprave na srečanje bodo trajale nekaj msecev, je po poročanju Reutersa povedal Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja.

Rusko-ameriški odnosi so bili pod Obamovo administracijo na najnižji točki od hladne vojne naprej, predvsem zaradi konfliktov v Siriji in Ukrajini. "Do srečanja ne bo prišlo v nekaj tednih, pač pa bodo za to potrebni meseci," je dejal Peskov za BBC.

Trumpovi nasrotniki so sicer prepričani, da naj bi mu prav Kremelj pomagal priti v Belo hiši, in sicer tako, da so Rusi javnosti izdali neprijetne informacije o Trumpovi protikandidatki Hillary Clinton. Kremelj je to že nekajkrat zanikal rekoč, da so demokrati vdor uporabili kot pretvezo za opravičilo ob izgubi volitev.

Putin je z nekaj vidnimi ruskimi osebnostmi javno hvalil Trumpa in izrazil pričakovanje ob srečanju s svojim ameriškim kolegom, prvem po letu 2014, ko si je Rusija z aneksom priključila Krim. Peskov je dejal, da bi bila "velika napaka" razmišljanje, da se bodo rusko-ameriški kar takoj otoplili. "Resnično smo prebivalci dveh največjih držav na svetu. In praktično ne moremo živeti brez občasnih trenj in konfliktov."

V Beli hiši ostale fotografije Obame, ki podpisuje zdravstveno reformo

Trumpov predhodnik Barack Obama je odšel, njegovo osebje pa je – vsaj po uvodnih poročilih – svojim naslednikom ni zagodlo, kot je na primer osebje Bele hiše Billa Clintona, ko je z vseh računalnikov snelo črko W, ki je bila ena od črk v imenu predsednika Georga Busha mlajšega. Trumpovim ljudem in novemu predsedniku je za spomin ali morda opomin ostalo več naslovnic časopisov s fotografijo Obame, ki podpisuje zdravstveno reformo. Prav tisto, ki se je želi Trump znebiti.