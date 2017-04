Raper sprožil novo paniko v Dortmundu. Izjave nogometašev vse bolj ostre: Z nami so ravnali kot z živalmi

V mestu so okrepili varovanje. (Foto: AP)

"Zmagal je športni duh, terorizma se ne bojimo." To so bili na ulicah Dortmunda včeraj pogoste izjave prebivalcev in navijačev, potem ko je bil v torek zvečer s tremi eksplozivnimi napravami, nameščenimi ob cesti, napaden avtobus domačega nogometnega kluba.

A kot poročajo nemški mediji, ima pokončna drža in samozavestna podoba Dortmunda, tudi drugo podobo. Nogometno srečanje med kluboma Borussia Dortmund in Monaco je sinoči minilo ob ostrih varnostnih ukrepih, po mestu patruljirajo okrepljene policijske patrulje. Vseeno je na stadionu izbruhnilo nekaj panike, ko dva izhoda zaprli zaradi "sumljive najdbe". Vse se je srečno končalo, a ostaja priokus, da se je "nekaj spremenilo", da je njihov domači, doslej varen svet, postal manj prijazen.

Poleg tega se je sinočnji večer v Dortmundu končal s policijsko akcijo, ki je marsikoga še dodatno prestrašila, čeprav se je izkazalo, da je šlo le za pomanjkanje dobrega okusa in zdrave presoje. Nek raper, ki je v mestu snemal spot, se je skozi mesto peljal z orožjem, ki je bilo videti "kot pravo". In sprožil paniko. Policisti so prekinili "povsem neprimerno snemanje", kot so označili dogodek, in raperju napisali kazen – zaradi kršitev zakona o orožju in javnem miru.

Sta osumljenca sploh povezana z napadom?

Medtem se nadaljuje preiskava torkovega dogodka. Tožilstvo je sporočilo, da sta v fokusu preiskave dva domnevna islamista, in sicer naj bi bila osumljena iraški ter nemški državljan, ki naj bi imela povezave z islamisti. Policija je že preiskala njuni stanovanji. Kot so poročali nemški mediji, je policija 25-letnega iraškega državljana že pridržala. Težava pa je, kot poroča Spiegel, da so dokazi zoper osumljenca izjemno šibki, pravzaprav obstaja verjetnost, da se bo izkazalo, da sploh nista povezana z dejanjem, so ocenili na podlagi virov.

Policisti so Abdullaha Z. našli spečega v postelji, z otrokom v naročju. Bi se pa naj v fokusu policistov znašel, ker naj bi imel v lasti "sumljiv dežnik", pred dnevi pa je poleg tega prejel še sumljivo sporočilo, v katerem je pisalo "eksploziv je pripravljen".

Še naprej preiskujejo tudi avtentičnost pisma, ki so ga našli ob kraju napada. Za tega domnevajo, da je najbrž povezano z napadom, so pa že zavrnili, da bi bila z napadom povezana pisanja, ki so se pojavila na spletu. Pisci pisma med drugim zahtevajo, da nemška vojska iz Sirije umakne svoja vojaška letala tornado in da se zapre ameriško letalsko oporišče Ramstein.

Sinoči se je na nemški televiziji pojavil varnostni strokovnjak Peter Neumann, ki pravi, da še ni povsem prepričan, da gre za islamski terorizem, pismo pa se mu zdi več kot sumljivo. Po njegovem mu manjka logotip IS in zmotil ga je izraz "kalifat". Po njegovem bi pravi simpatizer kalifata uporabil izraz "kalifa".

Tako je po njegovem mogoče, da se kakšna skupina igra igro odvračanja pozornosti ali pa je storilec enostavno slab učenec IS.

Nogometaši so bili nezadovoljni, ker so morali igrati. (Foto: AP)

"Lažje bi bilo, če bi vedeli, kdo nas je napadel"

Medtem tudi po tekmi še naprej vre jeza nogometašev Dortmunda, ki so morali dan po napadu, v katerem je bil lažje poškodovan njihov Marc Bartra, znova na zelenico. Kapetan BVB Marcel Schmelzer je za Spiegel povedal, da je zadnje ure namesto z moštvom, preživel z družino. In da je – čeprav so mu odsvetovali – spremljal poročanja o dogodku: "Navsezadnje človek želi vedeti, kaj se je zgodilo. Da lahko predelaš dogodek. Bi pa bilo seveda lažje, če bi vedeli, kdo nas je napadel."

Tekma se je končala z rezultatom 2:3 v korist gostov, vseeno domači menijo, da so v dani situaciji naredili, kar se je dalo. Nuri Sahin je priznal, da je začel na nogomet misliti šele po polčasu: "Vem, da je nogomet pomemben, da veliko zaslužimo in je naše življenje polno privilegijev, a vseeno smo damo ljudje in na svetu je še marsikaj, pomembnejšega od nogometa. Mislim, da smo to sinoči še kako začutili."

Igralci in klub še vedno ne skrivajo jeze nad Uefo, ki jih je prisilila igrati, čeprav včeraj do nogometa zares ni bilo nikomur. Trener Thomas Tuchel pravi, da jih je organizacija obravnavala, "kot bi nekdo v avtobus vrgel pločevinko piva". Da so čutili nemoč in da je seveda zelo lahko "sprejemati odločitve v pisarnah v Švici", realnost pa je drugačna. Branilec Sokratis pa – z nami so ravnali kot z živalmi.

Prebivalci v svoje domove sprejeli navijače Monaca

Odpovedana tekma pa ni povzročila težav le za nogometaše in navijače Dortmunda, ampak tudi za navijače Monaca, ki so v Nemčijo prišli na ogled tekme. Mnogi so se po odpovedi znašli pred dilemo, kje najti prenočišče, da v Nemčiji ostanejo še en dan in se sinoči odpravijo na stadion. Številni so po tekmi povedali, da so si želeli tekmo ogledati tako zaradi nogometa kot zaradi solidarnosti z Dortmundom.

In prav navijači slednjega, pa tudi meščani mesta, niso razočarali. Na Twitterju so z značko #bedforawayfans in #tableforawayfans prišlekom ponudili hrano in prenočišče. Številni, ki so na ta način našli prenočišče, so se na družbenem omrežju nato tudi zahvalili za gostoljubje.

Kot je zapisal navijač Adrien Thomas, je nesrečni dogodek poskrbel za vsaj nekaj dobrega – izboljšal je odnos med navijači obeh klubov.