VIDEO: Macron vzdržal Trumpov 'jekleni' stisk roke

Donald Trump se mudi v Bruslju, kjer se je sestal z vodstvom institucij EU. Med drugim se je prvič srečal tudi z novim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Ta je javnosti na očeh uspešno prestal "jekleni" stisk roke ob pozdravu z ameriškim predsednikom.

Mediji so nemudoma opazili "ročni spopad", posnetek pa že kroži po družbenih omrežjih. Iz teh je razvidno, da sta voditelja stiskala zobe, členki prstov so jima pobledeli, obraz se jima je napel. Vse to sta potem ponovila še na vrhu Nata.

Donald Trump in Emmanuel Macron sta danes tako stiskala zobe. (Foto: AP)

Trump je znan po svojevrstnem stisku rok, ki ga pogosto kombinira tudi s potegom roke, da tako vrže svojo "žrtev" iz ravnotežja. A 39-letni francoski predsednik je bil na to očitno pripravljen, ko sta se danes še pred vrhom Nata sestala na ameriškem veleposlaništvu v Bruslju.

Med nastavljanjem kameram ob začetku je Macron Trumpu vračal stisk roke. Usta je stisnil in vračal srepeč pogled Američanu. Členki prstov so jima že bledeli, stiskala sta zobe, obraz se jima je napenjal, dokler nista končno popustila. Zatem sta se odpravila na hitro delovno kosilo s telečjim filejem in musom iz belgijske čokolade, opisuje francoska tiskovna agencija AFP.

A to še ni bilo konec njunega "spopada" v stisku rok. Kasneje sta se ob začetku vrha Nata sredi klepeta med voditelji 28 članic zavezništva znova rokovala. In Macron je tudi tokrat uspešno prestal "preizkušnjo".

Macron blows off Trump, Trump responds by trying to rip his arm off? This is insane. pic.twitter.com/cPlPg7N72X — Calvin (@calvinstowell) May 25, 2017

Trump Macronu zagotovil, da je bil njegov favorit na predsedniških volitvah

Ameriški predsednik je predsedniku Francije še zagotovil, da je bil njegov favorit na predsedniških volitvah, ki so v začetku meseca potekale v Franciji. S tem je zavrnil namigovanja, da naj bi si Trump želel zmage voditeljice skrajne desnice Marine Le Pen.

"Vi ste bili moj kandidat!" naj bi med današnjim kosilom obeh predsednikov v Bruslju dejal Trump. Potem ko je ameriški predsednik v družbi soproge Melanie danes na veleposlaništvu sprejel Macrona, je pred novinarji pohvalil "izjemno zmago" novega francoskega predsednika.

V času predvolilne kampanje ni sicer Trump uradno nikoli zavzel stališča glede podpore kateremukoli od kandidatov, nekatere njegove izjave pa so mediji interpretirali kot izraz podpore Le Penovi. Političarke pa ni sprejel, ko je januarja obiskala New York in, kot zagotavlja predstavnik ameriške administracije, se takrat ni srečala s prav nikomer iz Trumpove ekipe.