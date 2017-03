FOTO: Dve leti po tragediji družina kopilota Lubitza sklicala novinarsko konferenco: 'Moj sin ni bil depresiven'

Natanko dve leti nazaj smo poročali o hudi tragediji –strmoglavljenju letala nemške letalske družbe Germanwings v francoskih Alpah. Umrlo je vseh 150 ljudi na krovu airbusa A320, ki je bilo sicer na poti iz Barcelone v Düsseldorf. Dolgotrajna preiskava je pokazala, da je kopilot Andreas Lubitz pred tem iz pilotske kabine zaklenil pilota letala in sam strmoglavil letalo. Edini krivec za tragedijo je bil po odločitvi pristojnih torej 27-letni Lubitz, ki da je imel tudi psihične težave. A dve leti po pretresljivem dogodku se je oglasila njegova družina, ki meni drugače.

Oče kopilota ob obletnici nesreče: Moj sin ni bil depresiven

Družina kopilota je ob današnji drugi obletnici nesreče pripravila novinarsko konferenco. Oče kopilota Günter Lubitz je na njej poudaril, da njegov sin v času nesreče ni bil depresiven. Kot pravi, se je njegov sin veselil življenja, za depresijo pa je zbolel že šest let pred letalsko tragedijo. Kot je še dejal, mora njegova družina živeti z zavedanjem, da niso izgubili samo sina in brata. Družina mora po njegovih besedah živeti tudi s tem, da so sina že dva dni po strmoglavljenju letala okrivili za tragedijo. Prav na obletnico so želeli spregovoriti, ker so želeli, da vsi slišijo sporočilo. "Vsi družinski člani še vedno iščemo resnico," pravi Lubitzov oče.

Družini se že ves čas zdi nenavadno, da so vzrok odkrili v samo dveh dneh. Prav tako trdijo, da je letalo že prej imelo težave z zapiranjem kabine. (Foto: AP)

Dvomi v ugotovitve: Vzrok odkrili v samo dveh dneh, letalo je že prej imelo težave z zapiranjem kabine

Na današnji novinarski konferenci je bil tudi novinar, strokovnjak za letalstvo Tim van Beveren, ki je podvomil v ugotovitve, kaj je povzročilo strmoglavljenje in tehnično preiskavo o vzrokih za nesrečo. "Zelo sem presenečen, da so francoski preiskovalci odkrili vzrok za nesrečo že v dveh dneh," je dejal van Beren.

Podvomil je tudi v izdajo certifikata, da je bilo letalo airbus A320 primerno za letenje, in navedbe preiskovalcev, da je Lubitz pilota zaklenil pred pilotovo kabino.

"V zadnjih 25 letih se ni zgodilo ničesar podobnega," je dejal. Dodal je, da je strmoglavljeno letalo že v preteklosti imelo težave z zapiranjem pilotske kabine in da se je posadka pred tem ponesreči že sama zaklenila pred kabino. Preiskovalcem je to tudi sporočil, a tega po njegovih besedah niso preiskali.

Van Beren je tudi opozoril na turbulence, ki so bile prisotne 24. marca 2015 na območju kraja nesreče. Tovrstne zračne luknje naj bi bile zelo nevarne, zaradi česar naj bi nekateri piloti na dan nesreče izbrali nižjo višino letenja, je še dejal strokovnjak za letalstvo.

Tudi letos žalne slovesnosti

Ob današnji obletnici so na jugu Francije in v Nemčiji pripravili spominske slovesnosti. Že v četrtek so jih pripravili v Španiji.