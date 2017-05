FOTO: Dve popolnoma nasprotujoči si viziji Francije

Fotogalerija (5)









Danes je zadnji dan, ko lahko francoska kandidata za predsednika države nagovorita svoje potencialne volivce. Jutri namreč pred nedeljskimi volitvami nastopi volilni molk.

Francozi imajo na voljo dve popolnoma nasprotujoči si viziji oziroma kandidata – sredinskega Emmanuela Macrona in skrajno desničarko Marine Le Pen.

Oba bosta po poročanju tujih medijev zadnji dan pred volilnim molkom izkoristila še za zadnje intervjuje, v katerih bosta skušala na svojo stran pridobiti še neodločene volivce. Kot navaja BBC, je Macron, ki mu javnomnenjske raziskave kažejo bolje, danes na obisku v mestu Rodez na jugi Francije, medtem ko se je Le Penova v Reimsu na severu Francije srečala s predstavniki policijskega sindikata. Na dnevnem redu obeh so tudi cerkveni obiski.

Ankete kažejo bolje sredinskemu kandidatu Emmanuelu Macronu. (Foto: AP)

Burna razprava, lažni očitki, populizem

Volilna kampanja je bila sicer precej burna, nazadnje je bil Macron deležen očitkov in lažnih novic, da ima odprt bančni račun na Bahamih. Kot poroča CNN, je zaradi tega v četrtek vložil tožbo zoper neznanega storilca. Po mnenju Macronovega volilnega tabora, naj bi lažne informacije po Twiterju sprožili podporniki Kremlja in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

O vdorih na spletne strani so poročali tudi iz Nacionalne fronte, saj naj bi skrajno levi heker večkrat skušal vdreti na spletno stran Le Penove. Storilca so aretirali že pretekli teden.

Macronu ankete kažejo bolje

Le Penova je sicer novico o domnevnem računu nasprotnika v predsedniški bitki dodobra izkoristila na soočenju v sredo, ki si ga je ogledalo več kot 16 milijonov francoskih državljanov. Kljub vsemu pa javnomnenjske razsikave kažejo, da uživa Macron večjo podporo. In čeprav bi zanj glasovalo okoli 60 odstotkov volivcev, pa je v Franciji v porastu skrajna desnica, ki ima veliko več podpore, kot je evropsko povprečje, navaja razsikava inštituta Bertelsman.

Marine Len Pen je v soočenju s protikandidatom izkoristila tudi lažne novice. (Foto: AP)

V EU je to povprečje štiri odstotke, medtem ko se ima kar 14 odstotkov Francozov za skrajno desne. Sicer je 19 odstotkov Francozov nagnjenih k desenemu političnemu polu, 25 odstotkov se jih ima za levičarje, šest odstotkov pa za skrajne levičarje.

Kot še navajajo tuji mediji, Macron v primeru izvolitve že ve, koga bo postavil na mesto predsednika vlade, ta naj bi odražal duh obnove Francije, napovedal pa je tudi, da bo že v svojem prvem letu uvedel proporcionalni volilni sistem za volitve v državni zbor.

Ljudje so na ulicah

Sicer pa so aktivisti Greenpeaca v znak protesta zoper program Le Penove z vrha Eifflovega stolpa izobesili velik reumen in črn zapis 'Svoboda, enakost, bratstvo#upor' Vodja Greenpeaca v Franciji Jean-Francois Julliard je pojasnil, da Nacionalna fronta posebej ogroža svobodo, enakost in bratstvo. Izpostavil je, da njegovo organizacijo skrbi vstaja nacionalizma po vsem svetu, z branjenjem osnovnih pravic pa se bo nadaljevalo okoljsko zavzemanje Greenpeaca.