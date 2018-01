Dve tretjini Grkov proti imenu Makedonija

Makedonija in Grčija sta že več kot 26 let v sporu zaradi imena "Makedonija". (Foto: iStock)

Rešitvi, ki bi vključevala ime Makedonija, nasprotuje 68 odstotkov, podporo pa ji je izreklo 23,6 odstotka vprašanih. Omenjajo se sicer možnosti rešitve, kot so Nova Makedonija, Severna Makedonija in Zgornja Makedonija.

Nasprotniki imena Makedonija so za prihodnje tedne napovedali tudi več protestov v Atenah in na severu države proti kakršnemukoli dogovoru, ki bi vključeval to ime.

Namestnik grškega zunanjega ministra George Katrugalos je ob tem danes povedal, da vlada želi rešitev, za katero bo veljala "narodna enotnost". "Rešitve, ki jo bomo predložili parlamentu, ne bosta sprejela samo dva vladna partnerja, ampak bo sprejeta veliko širše," je poudaril.

Spor glede imena Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (FYROM) traja že skoraj tri desetletja, ovira pa tudi približevanje Makedonije v EU in Nato. Grčija imenu Makedonija nasprotuje že od makedonske razglasitve neodvisnosti od Jugoslavije leta 1991, saj menijo, da nakazuje ozemeljske težnje Makedonije po istoimenski grški pokrajini. Pristala je zgolj na ime FYROM, pod katerim je država leta 1993 vstopila tudi v Združene narode.

Pogovori o imenu še vedno potekajo, ob posredovanju ZN naj bi se ti v sredo tudi nadaljevali. Makedonski premier Zoran Zaev je preteklo nedeljo izrazil prepričanje, da bo spor z Grčijo glede uradnega imena Makedonije rešen najkasneje do konca junija. Tudi grški premier Aleksis Cipras je ocenil, da je dogovor mogoč.