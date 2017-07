Egipt potrdil smrt dveh nemških državljank v napadu v Hurgadi

Po navedbah znanca žrtev, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, naj bi zabodeni in ubiti Nemki v Hurgadi živeli že dalj časa. Drugi znanec naj bi žrtvi po napadu tudi identificiral.

Nemško zunanje ministrstvo navedb o smrti nemških državljank sicer še ni potrdilo, so pa napad obsodili. "Najostreje obsojamo to strahopetno in nizkotno dejanje, ki se zdi usmerjeno proti dopustnikom, ki so zgolj želeli neobremenjeno in prijetno preživeti čas na morju," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva.

Po podatkih ministrstva za zunanje zadeve je na območju Hurgade trenutno vsaj 250 slovenskih turistov. Nihče ni bil ranjen.

Identiteta poškodovanih medtem še ni potrjena. Ruska tiskovna agencija Interfax ob sklicevanju na konzulat poroča o eni ranjeni ruski državljanki. Češko zunanje ministrstvo je potrdilo, da je bila v napadu v nogo ranjena 36-letna češka turistka, ki pa ni v smrtni nevarnosti. Še dve turistki naj bi bili Armenki.

Napadalec naj bi po poročanju medijev Nemki ubil in še dve ženski ranil na plaži hotela Zahabia, nato pa odplaval na sosednjo plažo in napadel še najmanj dve osebi v resortu Sunny Days El Palacio, preden so ga obvladali varnostniki in drugi gostje. Uradno so ga aretirali in ga zaslišujejo.

Motiv za dejanje še ni znan, navaja nemški Spiegel. Po navedbah prič pa naj bi bil napadalec star okoli 20 let in je napadal izključno tujce. "Umaknite se, nočem Egipčanov," naj bi kričal med dejanjem.

Hurgada je sicer pri tujcih zelo priljubljena. Od 80. let prejšnjega stoletja je v nekdanji ribiški vasi zraslo več kot 250 hotelskih kompleksov. Trajno naj bi v mestu in bližnji okolici živelo več tisoč Nemcev.