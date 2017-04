Več deset ljudi je umrlo v napadu na konvoj avtobusov, ki je čakal na evakuacijo iz Alepa

Evakuacija iz štirih mest v bližini Alepa. (Foto: AP)

Konvoj avtobusov, ki prevažajo ljudi iz mest v bližini Alepa, ki so pod nadzorom sirskih vladnih sil, je zadela močna eksplozija. BBC poroča, da naj bi šlo za avtomobil-bombo, ki ga je razneslo ob konvoju avtobusov v Rašidinu, zahodno od Alepa.

V napadu je življenje izgubilo najmanj 39 ljudi, več je ranjenih.

Reuters, ki povzema režimske medije, sicer poroča, naj bi napad zakrivil samomorilski napadalec. Na posnetkih so vidna trupla, plameni in gost črn dim. Zaradi eksplozije so se razbila okna na avtobusih.

Avtobusi z več tisoč ljudmi obtičali

V severnem sirskem mestu Alep je sicer danes po sporu med režimom in uporniki glede evakuacije obtičalo več tisoč Sircev. Evakuacija ljudi iz štirih obleganih mest na varnejša območja se je začela v petek.

Avtobusi so v petek v okviru dogovora, ki je v veljavo stopil na ta dan, zapustili uporniški sunitski mesti Madajo in Zabadani ter režimski šiitski vasi Fua in Kafraja.

Evakuacija oziroma izmenjava ljudi je bil prvi korak dogovora, ki sta ga koordinirala zaveznik režima Iran in podpornik upornikov Katar.

Konvoji avtobusov so obtičali na postajah v Alepu. (Foto: AP)

Vendar sta oba konvoja obtičala nekaj kilometrov narazen na avtobusnih postajah v Alepu, saj je islamistična skupina Osvoboditev Levanta obtožila sirski režim, da iz Zabadanija ne izpusti upornikov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.

Osvoboditev Levanta, ki ga vodi z Al Kaido povezana Fronta Fatah Al Šam, je zaustavila evakuacijo in zahtevala vrnitev 100 prorežimskih borcev, ki naj bi se nahajali na avtobusih, ki so zapustili režimski vasi Fuo in Kafrajo.

Aktivist Nahel Nur, ki je bil na avtobusu iz Madaje in je obtičal v Alepu, je dejal, da so razmere težke in da je kot v manjšem zaporu. "Ljudje niso spali ali jedli od včeraj, potem ko so prepotovali že skoraj 1000 kilometrov," je dodal.

Avtobusi iz Madaje in Zabadanija so bili namenjeni v uporniške kraje v provinco Idlib, tisti iz Fue in Kafraje pa v Alepo na območja, ki jih nadzoruje režim.