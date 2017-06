Eksplozija pretresla vrtec na Kitajskem: sedem mrtvih in 66 ranjenih

V vrtcu na vzhodu Kitajske je danes odjeknila eksplozija. Kot je sporočila lokalna policija, je bilo v eksploziji poškodovanih precej ljudi, med njimi so otroci. Po poročanju RT je umrlo sedem oseb, najmanj 66 je ranjenih, med njimi najverjetneje tudi otroci, a ni znano, če so tudi med žrtvami.

Kitajska televizija CCTV je še poročala, da sta dve osebi izgubili življenje na kraju eksplozije, pet pa jih je umrlo v bolnišnici. Najmanj devet ljudi je v kritičnem stanju.

Eksplozija je odjeknila pred vhodom v vrtec, v času odhodov domov. Neimenovani predstavnik policije v predmestju Šanghaja Fengxian je povedal, da so že uvedli preiskavo o eksploziji.

Kitajski mediji so na svetovnem spletu objavili fotografije žensk in otrok, kako sedijo ali ležijo na tleh, nekateri od njih okrvavljeni.

Lokalni medij Xinhua poroča, da je eksplodiralo ob 4.50 po lokalnem času, ko so starši v vrtec prišli po otroke. Še vedno ni znano, kaj je povzročilo eksplozijo.

"Okrog pete ure popoldne smo zaslišali eksplozijo," je povedala ena od prič. "Slišali smo pok, kot bi eksplodiral plin. Pet minut kasneje je prispel gasilski tovornjak, tudi policija je bila na kraju tik zatem."

Preiskava že poteka.

Eksplozije in druge nesreče so po poročanju Reutersa na Kitajskem precej pogoste zaradi slabega nadzora in šibkih varnostnih pravil. Vlada se je že v preteklosti zavezala, da bo uredila standarde za gradnjo objektov, a tega do zdaj še ni storila.