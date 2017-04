Eksplozija v bližini avtobusa nogometašev Borussie poškodovala njihovega igralca. Tekma je prestavljena

V bližini avtobusa, ki je bil na poti na stadion, so eksplodirala tri eksplozivna telesa. (Foto: AP)

Dortmundska policija je sporočila, da je v bližini avtobusa nogometne ekipe Borussia Dortmund, ki se naj bi nocoj pomerila z ekipo Monaca v četrtfinalu Lige prvakov, eksplodiralo. Tri eksplozije naj bi odjeknile približno 16 kilometrov stran od stadiona. Tekma je odpovedana in prestavljena na sredo ob 18.45 uri.

Stadion v Dortmundu, kjer naj bi se nocoj odvijala tekma četrtfinala Lige prvakov. (Foto: AP)

Po prvih, a skopih podatkih policije, so odjeknile tri eksplozije, pri tem pa je bila ena oseba poškodovana in odpeljana v bolnišnico. "Kaj točno je eksplodiralo in kje, tudi še ni moč povedati," je še sporočila policija.

V eksploziji se je lažje poškodoval eden od igralcev Borussie, in sicer španski nogometaš Marc Bartra, ki je utrpel površinske poškodbe roke. Informacijo so potrdili tudi v nemškem klubu in soigralcu zaželeli čimprejšnje okrevanje.

Nemški Bild poroča, da naj bi eksplodirale naprave, ki so bile nameščene na ulici, po kateri so se peljali nogometaši.

Posnetek s prizorišča eksplozije

Okoli stadiona so poostrili varnostne razmere. Policija in vodstvo kluba so pozvali vse navijače, ki so se že zbrali na stadionu, da ostanejo mirni in da upoštevajo navodila policije, ki bo stadion spraznila. Dortmundska policija je še sporočila, da za vse, ki so na stadionu, ni nevarnosti.