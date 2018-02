VIDEO: Eksploziji sledil uničujoč ogenj, umrli so štirje ljudje

Policisti na pogorišču trgovine v britanskem Leicesteru, ki sta jo sinoči uničila eksplozija in ogenj, iščejo odgovore na vprašanje, zakaj je prišlo do tragedije, ki je vzela štiri življenja. Možnost, da je šlo za teroristični napad, naj bi že izključili.

Gasilci, policisti in reševalci so se na klic na pomoč odzvali sinoči okoli 19. ure po lokalnem času, posredovanje pa se je zavleklo pozno v noč. V bolnišnico so odpeljali šest ljudi, zaprli pa so tudi široko območje okoli goreče stavbe, saj je ogenj grozil tudi sosednjim objektom.

Eksplozija je močno prestrašila lokalne prebivalce. "Slišali smo močno eksplozijo. Stekli smo k oknu in videli, da se je iz stavbe začelo najprej močno kaditi, kmalu pa je vse skupaj zagorelo kot bakla," je za ITV povedala priča.