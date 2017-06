Električni udar v bazenu ubil pet ljudi

(Foto: AP)

Pet ljudi je umrlo zaradi udara elektrike v bazenu turškem kraju Akyazi. Med umrlimi so trije najstniki, ki so bili v času dogodka v bazenu, ter 58-letni oskrbnik in njegov 30-letni sin, ki sta jim želela pomagati, žal pa sta v bazen skočila, preden je bil električni tok prekinjen. Peterico so odpeljali v bolnišnico, kjer jim niso mogli več pomagati.

Informacije o dogodku so skope, oblasti so se že lotile obsežne preiskave. Po prvih informacijah turških medijev naj bi bila električna napeljava v vodnem parku pomanjkljiva in neprimerna.