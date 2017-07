Elon Musk na Twitterju kočno pokazal Teslin težko pričakovani Model 3

Soustanovitelj in izvršni direktor družbe Tesla Motors Elon Musk je na družbenem omrežju Twitter objavil prvi fotografiji težko pričakovanega Modela 3.

Model 3 je prvi Teslin avtomobil, namenjen za množično prodajo, prvih 30 lastnikov pa se bo z njim lahko zapeljalo 28. julija.

Osnovni Model 3 v različici s štirimi vrati bo na voljo od 30.670 evrov naprej, kar je skoraj polovica cene Teslinega doslej najcenejšega modela.

Muskova objava odziv na velikopotezne načrte Volva?

Muskovo objavo nekateri sicer označujejo za odziv na nedavno najavo Volva, da bo sčasoma povsem opustil proizvodnjo motorjev z notranjim izgorevanjem, ter se usmeril v proizvodnjo električnih avtomobilov.

Cena Teslinih delnic se je med decembrom in koncem junija sprva sicer več kot podvojila, zadnje dni pa ponovno pada. Rast je šlo po navedbah BBC-ja pripisati vlagateljski podpori Muskove strategije o prestrukturiranja družbe iz maloprodajnega proizvajalca luksuznih električnih avtomobilov v proizvajalca vozil za množično masovno tržišče.

Po podatkih IHS Markita naj bi se število novo registriranih Teslinih vozil v Kaliforniji, ki sicer velja za največji trg avtomobilske proizvodnje, aprila zmanjšalo za kar 26 odstotkov.

Tesla pa med drugim navaja podatke, da se je v prvem polletju 2017 obseg prodaje povečal na 47.100 prodanih vozil po vsem svetu. To sicer predstavlja spodnjo mejo zastavljenega cilja - predvidevali so namreč, da jih bodo v prvih šestih mesecih letošnjega leta prodali med 47.000 in 50.000. Je pa družba Tesla Motors v zadnjem poslovnem letu pridelala za 779 milijonov evrov izgube.