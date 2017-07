Elysium – razkrinkana skrivna pedofilska platforma, v kateri je bilo vključenih 87.000 članov

(Foto: Reuters)

Nemški in avstrijski preiskovalni organi so na tako imenovanem temnem spletu odkrili mednarodno spletno platformo z otroško pornografijo, ki je imela 87.000 članov. Doslej so identificirali 29 žrtev ter aretirali nekaj osumljencev.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so policisti aretirali 39-letnega osumljenca, ki naj bi upravljal spletno platformo z otroško pornografijo. Ta naj sicer ne bi bila namenjena le izmenjavi otroške pornografije, temveč tudi organiziranju srečanj pedofilov z žrtvami.

V akciji so sodelovali nemški in avstrijski preiskovalni organi. Doslej naj bi osumili 14 ljudi, nekaj pa so jih tudi aretirali. Identificirali so 29 žrtev, preiskave pa se nadaljujejo v obeh državah.

Spletna stran z imenom Elysium naj bi imela 87.000 članov, dostopna pa je bila prek t. i. temnega spleta. Gre za prepleteno omrežje, do katerega je mogoče dostopati le s pomočjo posebnih računalniških programov ali določenimi posebnimi pooblastili.