FOTO: Eno leto kasneje pri Trumpu 'nič novega': predsednik tvita, ženske protestirajo na ulici

Tako kot dan po inavguraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa januarja lani, so v soboto na obletnico predsednikove prisege po večjih in manjših mestih ZDA potekale množične demonstracije žensk, ki so napovedovale, da jih bo še več prišlo novembra na kongresne volitve.

Predsednik Trump se je lani jezil nad poročili, da je bilo več ljudi na protestih dan po inavguraciji kot na njegovi prisegi. Tokrat je ubral drugo pot. "Čudovito vreme po naši veliki državi, kot nalašč za ženske pohode. Udeležite se proslave zgodovinskih prelomnic in doslej nedoživetega gospodarskega uspeha zadnjih 12 mesecev. Ženska stopnja brezposelnosti najnižja v 18 letih," je tvitnil.

Njegovi nasprotniki in nasprotnice niso uživale v šali in na predsednika se je vsula toča kritik po družbenih medijih, da provocira ali pa da ne dojema smisla zborovanj. Ta se nadaljujejo tudi danes, pri čemer naj bi bil največji dogodek v Las Vegasu, kjer bo volilni izid novembra ključen za to, kdo bo imel prihodnje leto oblast v senatu.

Ženske so se leto dni po Trumpovi zaprisegi spet odpravile na ulice. (Foto: AP)

V soboto je bilo sicer razigrano v Washingtonu, New Yorku, San Franciscu, Los Angelesu, Denverju in drugih skupaj najmanj 250 mestih po ZDA, kjer so udeleženke nosile transparente ter roza pokrivala, ki so jih krstile za "pussy hat". V angleščini lahko pussy pomeni mačko ali pa ženski spolni organ, na protestih pa ni bilo dvoma o pomenu.

Pred volitvami leta 2016 je namreč prišel na dan video posnetek, v katerem se Trump hvali, da lahko kot slaven in bogat z ženskami dela, kar hoče, med drugim jih lahko nekaznovano grabi za mednožje. Eden najpopularnejših sloganov letošnjega protesta je bil tako "zagrabimo jih za kongresne volitve".

V Washingtonu sta protestnice nagovorili voditeljica kongresnih demokratov Nancy Pelosi in senatorka Kirsten Gillibrand, ki o predsedniku nista imeli lepih besed in sta napovedali, da bodo kongresne volitve pokazale, kaj si mislijo o njemu in njegovi stranki. Demokrati so sicer v manjšini tako v predstavniškem domu kot senatu, a ankete jim napovedujejo prevzem večine vsaj v predstavniškem domu.

"Danes Trumpu pošiljamo sporočilo, naj pogleda skozi okno. Oglej si nas, sliši nas in začuti našo moč," je v Washingtonu dejala predsednica Nacionalne organizacije žensk Toni Van Pelt in dodala, da jih njegovo nasilje, sovražni govor in tviti ne bodo ustavili.