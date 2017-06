Eno leto po brexitu se začenja. V Bruslju pogajanja o izstopu: 'Odhajamo iz EU'

Leto po odločitvi Britancev za izstop iz EU so se danes v Bruslju začela pogajanja o brexitu, ki jih na strani EU vodi Francoz Michel Barnier, na britanski pa minister za brexit David Davis. Prvi sestanek naj bi bil osredotočen na organizacijska vprašanja. Pričakovati je dogovor o štiritedenskem pogajalskem ciklu.

Sedemindvajseterica je že sprejela niz dokumentov, v katerih je opredelila pogajalska izhodišča. Vrh EU naj bi konec tedna potrdil še niz meril za preselitev dveh evropskih agencij - za zdravila in bančne - iz Londona v članice unije.

Pogajanja potekajo v angleščini in francoščini. Začela so se dopoldne na sedežu Evropske komisije Berlaymontu, končala naj bi se okoli 18. ure. Na prvem sestanku naj bi dorekli strukturo pogajanj. Pričakuje se dogovor o štiritedenskem ciklu: dva tedna priprave pogajalskih stališč, tretji teden pogajanja, četrti teden pa preverjanje odziva in morda pogajanja na politični ravni.

Ključna pogajalca na strani sedemindvajseterice sta Barnier in njegova namestnica Sabine Weyand, na strani Združenega kraljestva pa minister za brexit Davis in član njegovega ministrstva Olly Robbins. Barnier in Davis sta stara znanca iz pogajanj o amsterdamski pogodbi v devetdesetih letih, ko sta bila vsak za svojo državo pristojna za evropske zadeve.

Tako Barnier kot Davis sta ob prihodu na prvi pogajalski sestanek najprej izrazila sožalje in solidarnost z Britanci in Portugalci ob novem napadu v Londonu in katastrofalnih požarih na Portugalskem.

Barnier je poudaril, da je cilj EU 27 jasen: najprej je treba razjasniti negotovosti, ki jih je povzročila odločitev za brexit. V ospredju so torej državljani, finančna poravnava in meje, zlasti na irskem otoku. Glavni pogajalec EU upa, da bodo danes opredelili prioritete in časovni okvir, tako da bo lahko konec tedna voditeljem članic unije poročal o "konstruktivnem odprtju pogajanj".

Prvi britanski pogajalec Davis pa je zatrdil, da začenja njegova država pogajanja v "pozitivnem in konstruktivnem tonu" ter odločena zgraditi "novo, globoko in posebno partnerstvo" z "zavezniki in prijatelji" v Evropi.

Temeljno pogajalsko načelo EU je postopen pristop: najprej je treba doreči ločitev, nato prihodnje razmerje. V prvi fazi, ločitvenem procesu so v ospredju pravice državljanov, finančna poravnava in meja na irskem otoku.

Ti časi velikih preizkušenj po njegovih besedah vedno znova spomnijo na vrednote in odločenost, ki jih deli Združeno kraljestvo z najtesnejšimi zavezniki v Evropi. "Veliko več je stvari, ki nas združujejo, kot tistih, ki nas razdružujejo," je poudaril.

Davis je pred začetkom pogajanj še poudaril britansko željo, da obe strani pogajanja končata močni, sposobni širiti skupne evropske vrednote in voditi v svetu ter odločni zagotavljati varnost državljanov. "Pred nami je dolga pot, a cilj je jasen - globoko in posebno partnerstvo Združenega kraljestva in EU. Dogovor, kakršnega zgodovina ne pozna," je izpostavil.

Manj konkretna in jasna so britanska stališča. Britanska premierka Theresa May je napovedovala "trd" brexit, ki vključuje izstop iz notranjega trga, vendar jo je izguba absolutne večine na volitvah močno oslabila. Za vladanje potrebuje podporo severnoirskih unionistov, ki sicer podpirajo brexit, vendar naj bi se zavzemali za mehkejši pristop.

Nekaj dni pred predvidenim začetkom pogajanj sta francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški finančni minister Wolfgang Schäuble poudarila, da vrata unije ostajajo odprta, če bi si Britanci premislili. Vendar pa je nato Davis dan pred odhodom v Bruselj poudaril, da prihaja z jasnim sporočilom: "Odhajamo iz EU."

V Bruslju se leto dni po odločitvi za brexit začenjajo pogajanja o izstopu. (Foto: iStock)

Britanski zunanji minister se nadeja uspešnega zaključka pogajanj

Pogajanja o brexitu se bodo zaključila uspešno in s koristmi tako za Veliko Britanijo kot EU, pričakuje britanski zunanji minister Boris Johnson, ki se danes udeležuje srečanja zunanjih ministrov unije v Luxembourgu.

"Mislim, da bo celoten proces pripeljal do ugodnega zaključka, s spoštovanjem in koristmi za obe strani," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Johnson.

Čeprav bo po pričakovanjih Johnsona, ki je podpiral izstop države iz EU, veliko govora "o naravi dogovora, o denarju", je po njegovih besedah najpomembnejše "usmeriti pogled proti obzorju" in razmisliti o novi prihodnosti, novem "globokem in posebnem partnerstvu", ki ga želi London zgraditi "s prijatelji".