Epidemija ošpic naredila svoje - Italija uvaja obvezno cepljenje otrok

Italija je danes uvedla obvezno cepljenje otrok. Kot je sporočil italijanski premier Paolo Gentiloni, se šestletniki brez cepljenja po programu ne bodo mogli vpisati v osnovno šolo. Načrt cepljenja bodo v Italiji uvedli postopno.

V Italiji je rekordno število primerov ošpic povzročilo javno razpravo o obveznem cepljenju. Od začetka leta so zabeležili skoraj 2400 primerov ošpic, kar je šestkrat več kot v enakem obdobju lani.

Italija uvaja obvezno cepljenje otrok. (Foto: iStock)

Kot je danes dejal italijanski premier Paolo Gentiloni, se je treba zoperstaviti širjenju neznanstvenih teorij, zaradi katerih se je povečalo število zavračanj cepljenja.

Zaradi domnevnih povezav med cepljenjem in primerov avtizma se je v Italiji zelo povečalo število nasprotnikov cepljenja. Ti zatrjujejo, da učinkovitost cepljenja ni dokazljiva, hkrati so namerno zamolčani stranski učinki cepljenj.

Po novem bo obvezno cepljenje proti 12 boleznim: otroški paralizi, davici, tetanusu, hemofilusu influence tipa B, hepatitisu B, meningitisu B in C, ošpicam, rdečkam, mumpsu, oslovskemu kašlju in noricam.