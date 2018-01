Epidemiologi: V Srbiji bi lahko za ošpicami zbolelo tudi do 100 ljudi na dan

Število obolelih za ošpicami v Srbiji le narašča in če se bo intenzivnost okužbe nadaljevala, bi lahko za to nalezljivo boleznijo zbolelo tudi okoli 100 ljudi na dan, opozarjajo tamkajšnji epidemiologi.

"Še vedno je veliko prostora za prenašanje virusa in lahko nas skrbi. Zdaj ne moremo zaustaviti epidemije, lahko jo le preprečujemo. Epidemija lahko traja dlje časa, ampak ni treba, da se širi tako hitro," je za Blic dejal Predrag Kon iz Mestnega zavoda za javno zdravje v Beogradu.

Ena okužena oseba lahko namreč ošpice prenese na 15 drugih ljudi, cepljenje pa je edina zaščita pred to okužbo, zatrjujejo strokovnjaki. Toda, v Srbiji v zadnjih letih število precepljenih otrok upada. Za zagotavljanje kolektivne imunosti mora biti precepljenost prebivalstva 95-odstotna. Leta 2016 pa je bila v Srbiji precepljenost otrok le 81-odstotna. Samo v Beogradu, kjer je trenutno največ obolelih, pa tega leta kar tretjina otrok ni bila cepljena, poroča Al Jazeera Balkans.

V Srbiji so od lani obravnavali 750 bolnikov z ošpicami, največ v Beogradu (211), Kraljevu (118) in Nišu (98). Po podatkih srbskega intštituta za javno zdravje sta doslej za posledicami ošpic umrli dve osebi: 30-letnik iz Beograda in dveletnik iz Niša.

Po podatkih Kliničnega centra v Kragujevcu je še ena 50-letna bolnica v težkem stanju in je v intenzivni negi.

Najpogosteje se okužbe širijo v vrtcih, pa tudi v pediatričnih ustanovah, kamor starši pripeljejo svoje bolne otroke, ti pa nato v čakalnicah okužijo tudi zdrave otroke.

