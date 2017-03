Erdogan: Če me kličete diktator, bom jaz vas fašisti

Turški preddsednik Recep Tayyip Erdogan vztraja na svoji retoriki. (Foto: AP)

Na pozive k umiritvi tona v izjavah o Evropi je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan dejal, da bo nadaljeval svojo retoriko. "Dokler boste Tayyipa Erdogana klicali diktator, vedite, da vas bo Tayyip Erdogan klical fašisti in nacisti," je dejal na predreferendumskem zborovanju v mestu Denizli na jugozahodu države.

Spor med Turčijo in več evropskimi državami je izbruhnil zaradi odpovedi zborovanj pred turškim referendumom o ustavnih spremembah in prepovedi nastopov turških ministrov v Nemčiji in na Nizozemskem. Erdogan je zaradi prepovedi nizozemske in nemške oblasti večkrat primerjal s fašisti in nacisti. Nemška kanclerka Angela Merkel ga je v minulih dneh pozvala, naj preneha s temi primerjavami.

Turški predsednik je v sredo poskrbel za kar nekaj dvignjenih obrvi tudi z izjavami, da Evropejci po vsem svetu ne bodo mogli več varno hoditi po ulicah, če ne bodo spremenili svojega obnašanja.

V današnjem nagovoru je ponovil tudi željo za ponovno uvedbo smrtne kazni, kar bi lahko po besedah uradnikov EU pomenilo konec pogajanj o turškem vstopu v povezavo. Kot je dejal pred časom, bi lahko smrtno kazen znova uvedli po referendumu sredi aprila, na katerem bodo odločali o krepitvi Erdoganovih predsedniških pristojnosti.