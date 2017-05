Erdogan in Putin v Sočiju o reševanju sirskega konflikta

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se mudi v ruskem Sočiju, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, da bi skušala ublažiti težke razmere v Siriji. Erdogan je pred obiskom napovedal, da se bo s Putinom pogovarjal predvsem o bodočih vojaških operacijah v Siriji in možnih ukrepih proti terorističnim skupinam.

Erdogan je v torek dejal, da se bo s Putinom pogovoril tudi o možnih korakih obeh držav proti skrajni skupini Islamska država (IS), prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK), podpornikom klerika Fethullaha Gülena, ki ga Erdogan obtožuje odgovornosti za lanski poskus državnega udara, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Putin je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass ob sprejemu pohvalil izboljšanje odnosov med državama, ki so postali "posebnega značaja in so jih popolnoma obnovili".

Predsednika bosta na srečanju govorila o izboljšanju dvostranskih odnosov med državama, ki so se sicer zaostrili, ko je Turčija novembra 2015 sestrelila rusko vojaško letalo na mejnem območju med Turčijo in Sirijo. Med temami bo tudi postopno odpravljanje sankcij na področju kmetijstva, ki jih je Rusija uvedla proti Turčiji po sestrelitvi letala. Sankcije sta deloma sicer že odpravila na srečanju marca.

Pred odhodom v Soči je Erdogan dejal, da bo Sirija zagotovo najbolj pomembna tema današnjih pogovorov. "Krvavo klanje v Siriji se mora končati kar se da hitro, skupni cilj pa je, da se sprejme politično rešitev, ki varuje ozemeljsko celovitost države," je še dejal Erdogan v Ankari.

Pogovori med predsednikoma pa bodo verjetno ustvarili določene napetosti v zvezi Nato, katere članica je Turčija, kar bi lahko koristilo Putinu. Turčija pa lahko z današnjimi pogovori Zahodu pokaže, da ima na voljo alternative.