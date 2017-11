Erdogan in Putin vendarle našla skupni jezik?

Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan sta se danes v Sočiju zavzela za okrepitev naporov za politično rešitev konflikta v Siriji.

"Naša skupna prizadevanja s Turčijo in Iranom v procesu v Astani dajejo konkretne rezultate. Nasilje se je zmanjšalo," je dejal Putin po več kot štiriurnih pogovorih z Erdoganom.

Tudi Erdogan je po srečanju s Putinom povedal, da sta se strinjala, da se bosta odslej posvečala iskanju politične rešitve konflikta v Siriji.

Putin in Trump podprla mirno rešitev, Erdogan najprej kritičen

Pred odhodom v Soči je bil turški predsednik sicer kritičen do načrtov, ki sta jih Putin in predsednik ZDA Donald Trump zapisala v skupni ameriško-ruski izjavi. "Če za Sirijo ni možna vojaška rešitev, kot pravijo v tej izjavi, potem lahko tudi umaknejo svoje vojake," je izjavil Erdogan v Istanbulu. Po srečanju s Putinom v Sočiju pa je to izjavo ocenil kot zelo pomembno.

Putin in Erdogan sta se zavzela za mirno reševanje konflikta. (Foto: AP)

Putin in Trump sta sicer v tej izjavi podprla nadaljevanje iskanja mirne rešitev konflikta v Siriji v okviru ženevskih pogajanj pod pokroviteljstvom Združenih narodov.

Rusija je podpornica sirskega predsednika Bašarja al Asada, medtem ko ZDA - pa tudi Turčija - podpirajo opozicijo. Z rusko pomočjo je Asadovim silam v zadnjih nekaj mesecih ponovno uspelo osvojiti večje dele ozemlja.

Spomnimo ...

Zaradi konflikta v Siriji so se konec leta 2015 odnosi med Rusijo in Turčijo zelo zaostrili. Turčija je sestrelila rusko vojaško letalo, ki je bilo na misiji v Siriji, a naj bi kršilo turški zračni prostor. Rusija je proti Turčiji uvedla tudi gospodarske sankcije, Putin in Erdogan pa sta se tedaj gledala zelo sovražno.

Zamere sta potem nekako zgladila in kot je poudaril Putin, so odnosi med državama "skoraj povsem obnovljeni". To kaže tudi precejšnja rast medsebojne menjave, ki se je letos okrepila za 38 odstotkov. V letu 2016 je namreč padla za 30 odstotkov.