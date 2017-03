Erdogan: Nizozemci bodo plačali za izgon ministrice

Na Nizozemskem se končuje kampanja pred sredinimi parlamentarnimi volitvami, ki jo je minuli konec tedna zasenčil spor s Turčijo. Drevi se bosta na televiziji soočila dosedanji premier Mark Rutte, ki utegne na tem položaju ostati tudi po volitvah, in skrajni desničar Geert Wilders, ki se mu v sredo obeta zmaga.

Wilders, ki svojo kampanjo gradi na nasprotovanju islamu, naj bi glede na izide anket v sredo dobil največ glasov, a najverjetneje premalo za oblikovanje vlade. Druge stranke so medtem dale vedeti, da ne bodo šle v koalicijo s skrajnim desničarjem. Dosedanji liberalni premier Rutte ima zato dobre možnosti, da ostane na položaju tudi po volitvah.

Kampanjo je v zadnjih dneh zasenčil spor s Turčijo, potem ko je Nizozemska v soboto izgnala turško ministrico za družino in socialno politiko Fatmo Kaya, turškemu zunanjemu ministru Mevlütu Cavusogluju pa preprečila pristanek v državi. Ministra sta želela sodelovali na zborovanjih v nizozemskih mestih pred aprilskim referendumom o novi ustavi v Turčiji, s katerim bodo uvedli predsedniški sistem.

Erdogan je nizozemske politike primerjal z nacisti in dejal, da bodo za izgon ministrice plačali. (Foto: AP)

Turški predsednik Reccep Tayyip Erdogan je po poročanju BBC nizozemsko vlado opozoril, da bo za to dejanje "plačala" in nizozemske oblasti označil za fašistične. Nizozemski premier Rutte od turškega predsednika sedaj zahteva opravičilo. Po mnenju opazovalcev je njegovo ostro stališče do Turčije v veliki meri predvsem posledica želje preprečiti, da bi imel Wilders koristi od spora z Ankaro.

Erdogan je zahodne države obtožil islamofobije in zahteval, da mednarodne organizacije ukrepajo s sankcijami proti Nizozemski. "Mislil sem, da so dnevi nacizma mimo, a sem se očitno zmotil. Nacizem na zahodu še vedno živi," je dejal Erdogan in se zahvalil francoskim oblastem, da so Cavosogluju dovolile potovanje v Metz, kjer je govoril zbrani množici na shodu. Po njihovem srečanje namreč ne ogroža javne varnosti, je pa francoski zunanji minister kljub temu pozval Turke, naj se izogibajo provokacijam. Rutte je bil ob primerjavi z nacisti ogorčen: "Naša dežela je bila med drugo svetovno vojno bombardirana s strani nacistov. Popolnoma nesprejemljivo je govoriti o tem na tak način."

Države zaskrbljene, kako zagotoviti varnost na javnih shodih

Ko še poroča BBC, so švedske oblasti v Stockholmu odpovedale zborovanje, ki naj bi bilo v nedeljo, udeležiti pa se ga je nameraval tudi turški minister za kmetijstvo. Danski premier Lars Lokke Rasmussen je na drugi strani prestavil načrtovan obisk s turškim kolegom rekoč, da je zaskrbljen "zaradi demokratičnih načel, ki so v Turčiji pod hudim pritiskom". Več držav, med njimi tudi Nemčija, je izpostavilo prav vprašanje varnosti na teh javnih shodih. Avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz je dejal, da naj Erdogan ne podpihuje Turkov, ki živijo v tujini, saj bi to zgolj povzročilo dodatna trenja.

V Istanbulu so pred nizozemskim veleposlaništvo potekali številni protesti. (Foto: AP)

V Turčiji aprila referendum, ki bi lahko dal Erdoganu še več pooblastil

Turki bodo 16. aprila odšli na referendum in odločali o tem, ali naj dajo predsedniku še več pooblastil. Erdogan bi lahko v primeru pozitivnega izida po lastni presoji imenoval ministre , upravljal z vsem državnim premoženjem, sam izbiral višje sodnike in sprejemal določene zakone. Pa ne le to - kot predsednik bi lahko tudi razglasil izredno stanje in razpustil parlament.

V tujini živi 5,5 milijona Turkov, 1,4 milijona od teh jih prebiva v Nemčiji. Vsi se borijo za njihove glasove, prav zato so sklicali številna množična zborovanja, med drugim tudi v Avstriji in na Nizozemskem.