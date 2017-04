Erdogan ponovno razglasil izredne razmere v Turčiji, parlament jih je potrdil

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v telefonskem pogovoru turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu čestital za uspeh na nedeljskem referendumu o ustavnih spremembah. Turška vlada je medtem podprla trimesečno podaljšanje izrednih razmer, ki veljajo od neuspelega poskusa državnega udara julija lani.

Erdogan je podaljšal izredne razmere, ki v Turčiji veljajo od neuspelega poskusa državnega udara julija lani. (Foto: AP)

Turški parlament pa je podaljšanje izrednih razmer za tri mesece do 19. julija danes potrdil. Po ponedeljkovi odločitvi o podaljšanju izrednih razmer na vladi je bila potrditev v parlamentu zgolj formalnost.

Vlada je ukrep potrdila na predlog sveta za nacionalno varnost, ki mu predseduje Erdogan.

Izredne razmere, ki so jih uvedli 20. julija, bi se morale končati v sredo, znova pa jih bodo podaljšali po tem, ko so volivci s tesno večino 51,4 odstotka v nedeljo na referendumu potrdili ustavne spremembe o povečanju pooblastil predsednika države.

Namestnik premierja Numan Kurtulmus je novinarjem v Ankari zagotovil, da odločitve niso sprejeli zato, da bi imela vlada proste roke pri vladanju, temveč zaradi boja proti terorističnim skupinam.

V okviru izrednih razmer so v državi prijeli več kot 47.000 ljudi zaradi suma povezav s poskusom državnega udara, več deset tisoč pa so jih v javnem sektorju odpustili.

Trump se je zahvalil Erdoganu za podporo v boju proti sirski vladu

Medtem je ameriški predsednik Donald Trump v telefonskem pogovoru Erdoganu v ponedeljek čestital za uspeh na referendumu. Njegov odziv je sicer v nasprotju s tistim vodij članic EU, ki so se odzvali zadržano, potem ko so mednarodni opazovalci izrazili zaskrbljenost zaradi neenakih možnosti strani med kampanjo. Erdogan je kritike že zavrnil.

Iz Bele hiše so sporočili, da sta predsednika ob referendumu govorila še o vrsti vprašanj. "Predsednik Trump se je s turškim predsednikom Erdoganom pogovarjal, da bi mu čestital za zmago na referendumu, zahvalil pa se mu je tudi za podporo ameriškemu letalskemu napadu v Siriji, ki je pomenil odgovor na uporabo kemičnega orožja s strani sirskega režima," so sporočili iz Trumpovega kabineta. Predsednika sta se strinjala o pomenu tega, da sirski predsednik Bašar al Asad odgovarja za svoja dejanja.

Govorila sta tudi o boju proti Islamski državi ter potrebi po sodelovanju v boju proti vsem terorističnim skupinam, so še sporočili iz Bele hiše.

Protestnikiki še vedno prepričani v prirejanje rezultatov referenduma

Po Erdoganovi zmagi na referendumu so v Turčiji izbruhnili protesti. (Foto: AP)

Glavni turški opozicijski stranki, Republikanska ljudska stranka (CHP) in prokurdska Demokratična ljudska stranka (HDP), sicer trdita, da je na referendumu prišlo do nepravilnosti in zahtevata razveljavitev njegovih rezultatov. V ponedeljek se je v Istanbulu na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti domnevnim številnim nepravilnostim na referendumu.