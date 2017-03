Erdogan poziva k hitri odločitvi EU glede članstva Turčije: Olajšajte nam delo

"Kaj? Mar to pomeni, da če bo 16. aprila zmagal 'da', nas potem ne bodo sprejeli v Evropsko unijo? Oh, če bi le sprejeli to odločitev. Potem bi nam olajšali delo," je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavil na jugu države v mestu Antalya.

To je nov kamenček v mozaiku sporov med Turčijo in Evropo, potem ko sta Nemčija in Nizozemska prepovedali nekaj turškim ministrom, da bi na njunih ozemljih izvajal kampanjo pred aprilskim referendumom o ustavnih spremembah, ki bodo okrepile pooblastila Erdoganu.

Erdogan poziva k hitri odločitvi EU glede članstva Turčije. (Foto: Reuters)

Čeprav se npr. v Avstriji zavzemajo za tovrsten ukrep proti Turčiji, ker da se v tej državi po lanskem poskusu državnega udara močno znižujejo demokratični standardi, pa nihče od voditeljev članic EU ni rekel, da bi Erdoganova zmaga na referendumu pomenila avtomatično prekinitev pristopnih pogovorov o članstvu.

Vendarle je Erdogan prepričan, da bo referendum o ustavnih spremembah predstavljal prelomnico v odnosih med Turčijo in EU. Predlagal je celo, da bi na aprilskem referendumu odločali tudi glede članstva v EU. "Lahko bi izvedli referendum o tem vprašanju in sledili odločitvi, ki jo bo sprejel narod," je dejal.