EU napreduje pri pridobivanju energije iz vetra in oceanov

EU je dosegla napredek pri izkoriščanju vetrne energije in energije oceanov. (Foto: AP)

Prehod k obnovljivim virom energije ni več vizija, temveč realnost, meni podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, odgovoren za energetsko unijo. EU je namreč glede na objavljeni poročili na področju trga vetrne energije in energije oceanov v zadnjih letih napredovala.

Poročilo o stanju na področju energije oceanov 2016 podrobno opisuje tehnologijo proizvodnje energije iz plimovanja in valovanja, ki je lani občutno napredovala in privedla do gradnje prvih parkov za proizvodnjo energije iz oceanov, so ta teden sporočili iz Bruslja.

Kot ugotavlja poročilo, je hiter napredek delno omogočila večja podpora za premostitev tehnoloških in finančnih ovir za uresničevanje projektov v evropskem energetskem sistemu. EU je na področju razvoja tehnologije proizvodnje energije iz oceanov vodilna v svetu, saj na njenem območju deluje 52 odstotkov vseh svetovnih razvijalcev tehnologije za proizvodnjo energije iz plimovanja ter 60 odstotkov razvijalcev tehnologije za energijo iz valovanja.

Globalna zmogljivost vetrne energije se je v petih letih več kot podvojila

Poročilo o stanju na področju vetrne energije 2016 medtem kaže, da se je globalna zmogljivost vetrne energije v petih letih več kot podvojila, in sicer na 430 gigavatov (GW) v letu 2015. Vsa zmogljivost vetrne energije v EU, približno 140 GW oz. tretjina globalne zmogljivosti, je priključena na omrežje, kar Evropo uvršča v sam vrh dobaviteljev vetrne energije.

Leta 2015 je bilo po vsem svetu na novo inštaliranih 64 GW vetrnih turbin, kar je 20 odstotkov več kot leta 2014 - to kaže, da so pred tem sektorjem dobri časi. EU je sicer od leta 2010 letno dodajala med 10 in 13 GW novih vetrnic, napredek pri pridobivanju vetrne energije na morju pa bo verjetno pripomogel, da bo v prihodnjih štirih do šestih letih letno dodanih do 15 GW novih vetrnih zmogljivosti.

EU je prav tako vodilna na področju proizvodnje vetrne energije na morju, saj prispeva k 90 odstotkom vseh na novo končanih projektov na svetu, kar je zlasti zasluga Velike Britanije, Nemčije in Danske.

Načrtovani evropski projekti bi lahko do leta 2020 ustvarili 600 megavatov (MW) energije iz plimovanja in 65 MW vetrne energije.

"Študiji kažeta, da ostajamo na pravi poti našega cilja oskrbe s čisto energijo za vse Evropejce," je še poudaril Šefčovič.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je medtem dodal, da Evropa ostaja vodilna pri zelenih tehnologijah. "To našemu gospodarstvu pomaga rasti, ustvarja delovna mesta, spodbuja inovacije in varuje okolje," je dodal.