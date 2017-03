FOTO: Evropska unija pred 60. leti 'vstala iz pepela vojne'

Voditelji držav članic EU se zbirajo v Rimu za počastitev 60. obletnice Rimskih pogodb, ki sta bili podpisani na ta dan leta 1957. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se bo udeležil vrha v Rimu, kjer bodo v sklopu praznovanja potekale številne slovesnosti in dogodki za obeležitev dosedanjih dosežkov in razmislek o prihodnosti EU.

Voditelji, med njimi tudi slovenski premier Miro Cerar, naj bi po predstavitvi bele knjige o prihodnosti Evrope sprejeli rimsko izjavo, v kateri bodo predstavili pretekle dosežke in sedanje izzive ter se zavzeli za enotnost EU-27 in okrepitev skupnega delovanja na ključnih področjih politike.

Ambicije so v strahu pred vzponom evroskeptikov na volitvah v Franciji, Nemčiji in Italiji skromne - posredovati sporočilo enotnosti. A tudi to ambicijo sta z raznimi zahtevami postavili pod vprašaj Poljska in Grčija, ki pa sta na koncu izjavo podprli.

Rimska izjava se začne z izrazom ponosa ob dosežkih edinstvene unije, ki je vstala iz pepela vojne. Njen duh pa naj bi najbolje ponazarjale sklepne besede: "Združili smo se, da bi nam bilo bolje. Evropa je naša skupna prihodnost."

V izjavi bodo izpostavljeni izzivi, s katerimi se sooča EU

Voditelji naj bi v izjavi, v kateri ločitev od Britanije naj ne bi bila izrecno omenjena, izpostavili, da se unija sooča z izzivi brez primere: regionalnimi konflikti, terorizmom, migracijskimi pritiski, protekcionizmom ter socialnimi in gospodarskimi neenakostmi.

Eno osrednjih vprašanj je bila opredelitev do koncepta Evrope več hitrosti, s katerim želijo zahodne članice zagotoviti prožnejšo in učinkovitejšo unijo ter s tem njen obstoj, v vzhodnih pa vzbuja strah pred drugorazredno obravnavo in izključenostjo.

Pričakuje se ohlapen zapis, da bodo članice "delovale skupaj, različno hitro in intenzivno, ko bo to potrebno, ob premikanju v isti smeri". Ob tem naj bi zatrdile, da bodo vrata vselej odprta tistim, ki se bodo želele pridružiti pozneje.

Britanska premierka Theresa May se po poročanju BBC srečanja ne bo udeležila. Varnostni ukrepi v Rimu bodo zaradi sredinega londonskega napada močno poostreni.

Evropske voditelje je v luči 60 obletnice EU sprejel tudi papež Frančišek. (Foto: AP)

Evropska komisija državljane vabi, da povedo svoje mnenje in zamisli

Komisija bo prek svojih predstavništev v državah članicah v naslednjih mesecih organizirala javne razprave z Evropskim parlamentom in državami članicami ter evropskimi državljani, da bodo lahko izrazili svoja mnenja in zamisli o prihodnosti Evrope. Mnenje bo možno oddati tudi elektronsko, na posebni spletni strani.

Na evropski platformi za spletno reševanje sporov, ki jo je Evropska komisija vzpostavila februarja 2016, je bilo v prvem letu vloženih več kot 24.000 pritožb potrošnikov. Več kot tretjina pritožb zadeva čezmejne nakupe znotraj EU. Največ pritožb zadeva oblačila in obutev, letalske vozovnice ter blago na področju informacijske in komunikacijske tehnologije.

Platforma posreduje spore v zadevah, ki so bile vložene v njenem okviru, pooblaščenim organom za alternativno reševanje sporov, ki spoštujejo zavezujoče zahteve glede kakovosti, določene na ravni EU. Na platformi, dostopni v vseh uradnih jezikih EU, je do sedaj registriranih 260 organov za alternativno reševanje sporov.

Skupina na visoki ravni, ki je delovala v okviru mehanizma Evropske komisije za znanstveno svetovanje (SAM) je objavila mnenje o kibernetski varnosti in priporočila za izboljšanje spletnega dostopa in varnosti za ljudi in podjetja v EU. V priporočilih poudarja potrebo po večji varnosti sistemov, opolnomočenju uporabnikov, okrepitvi evropske industrije za kibernetsko varnost in izboljšanju koordinacije glede kibernetskih incidentov v Evropi. Prav tako poziva k oblikovanju globalnega okvira upravljanja kibernetske varnosti, v katerem bi EU igrala vodilno vlogo.

Evropska komisija bo posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini namenila novo podporo za njen nedavno podaljšani mandat. Nova sredstva v višini 3 milijonov evrov, zagotovljena iz Instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP), bodo namenjena satelitskemu snemanju. Satelitski posnetki bodo omogočali poglobljeno spremljanje stanja na področjih, do katerih opazovalci še vedno nimajo dostopa. EU je ob dodelitvi nove podpore ponovno izrazila zavezo popolnemu spoštovanju sporazumov iz Minska, ki so najboljša možnost za miroljubno in trajnostno rešitev konflikta v Ukrajini na podlagi spoštovanja njene neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti.

Naslednji teden bo 27. in 28. marca v Bruslju potekalo srečanje pravosodnih in notranjih ministrov držav EU, katerega se bodo v imenu Evropske komisije udeležili komisarji Dimitris Avramopoulos, Věra Jourová in Julian King.

V Rimu poteka srečanje voditeljev 27 držav EU. (Foto: AP)

V ponedeljek bodo notranji ministri razpravljali o razvoju dogodkov v zunanji migracijski politiki EU po izjavi voditeljev EU z Malte 3. februarja 2017. Prav tako se bodo seznanili z napredkom glede premestitev in napotitve strokovnjakov v evropsko mejno in obalno stražo ter EASO. Na dnevnem redu bo tudi napredek v zvezi s predlogom Komisije o reformi skupnega evropskega azilnega sistema, vključno z Dublinskim mehanizmom in zakonodajo EU o azilnih postopkih, sprejemnih pogojih in skupnih merilih za mednarodno zaščito ter preselitvami. Komisar Dimitris Avramopoulos bo ministrom predstavil priporočila Komisije državam članicam o učinkovitejšem vračanju ter akcijski načrt EU o vračanju.

Pogovori bodo namenjeni tudi varnosti in mejam, zakonodajnemu napredku glede predlogov Komisije o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) in sistema vstopa/izstopa (SVI) ter o trenutnem stanju glede mreže za ozaveščanje o radikalizaciji.

V torek bodo pravosodni ministri razpravljali o zadnjih dogodkih v zvezi s hrambo podatkov, sodelovanjem pravosodnih organov pri vprašanjih kibernetskega prostora ter vlogi Eurojusta v zvezi s tujimi terorističnimi borci povratniki.

Med kosilom bodo razpravljali tudi o zaščiti žvižgačev v luči trenutnega javnega posvetovanja. Popoldne bodo na dnevnem redu predlogi Komisije o financiranju teroristov, vključno z direktivo o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi, uredbo o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi ter direktivo o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin.