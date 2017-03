EU vladam pošilja smernice za pogajanja z Veliko Britanijo

Potem ko je Velika Britanija v sredo sprožila ločitveni postopek, bo predsednik Evropskega sveta Donald Tusk 27 državam članicam EU posredoval smernice za pogajanja z Veliko Britanijo. V ospredju so račun, ki ga bo morala Britanija plačati ob odhodu, pravice državaljanov EU in meja med Irsko in Severno Irsko.