Europol razkrinkal združbo, ki je tihotapila migrante. EU pa je sprožila preiskavo spolnega izkoriščanja beguncev

Evropski policijski urad Europol je razkrinkal kriminalno združbo, ki je obtožena tihotapljenja ljudi - večinoma Sircev, Afganistancev in Iračanov - po Evropi in schengenskem območju ter ponarejanja dokumentov. Migranti naj bi za ponarejen dokument članom združbe plačali med 2000 in 3000 evrov. Preiskava je pokazala, da je združba delovala 10 let.

Europol je združbo razkrinkal s pomočjo Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust), španske policije ter ob sodelovanju grške in belgijske policije. Aretirali so osem članov združbe, od tega sedem v Španiji, med njimi je bil tudi vodja, in enega v Grčiji.

Operacijo so izvedli 28. marca, ob tem pa so preiskali še osem hiš ter zasegli 100.000 evrov, številne dokumente, dokazila o transferjih denarja, naprave za shranjevanje podatkov in mobilne telefone, je sporočil Europol.

Preiskavo Yoghi so začeli leta 2015, ko je policija aretirala osumljenca, ki je prevažal lažne dokumente med Madridom in Atenami. Preiskava je pokazala, da je osumljeni član organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarja s tihotapljenjem ljudi po številnih evropskih državah.

Vodja združbe, sicer državljan Sirije, je nadzoroval tihotapljenje ljudi. Izmenično je bival v Španiji in Belgiji ter se s tem izognil nadzoru policije. Njegov brat je deloval iz Grčije, bil je zadolžen za ponarejanje dokumentov, združba pa je imela v Grčiji celo tovarno za ponarejanje, je podrobnosti razkril Europol.

Na dan razkritja so bili v Španiji in Grčiji Europolovi strokovnjaki, ki so iz mobilnih pisarn podpirali akcijo. Policiji so omogočili izmenjavo podatkov ter forenzično podporo. Europol je v sporočilu razkril še, da je bila glavna aktivnost združbe ponarejanje dokumentov.

EU preiskuje domnevno spolno izkoriščanje beguncev v Grčiji

Medtem je EU sprožila preiskavo proti eni od humanitarnih organizacij, na katero letijo očitki domnevnega spolnega izkoriščanja beguncev v Grčiji. Njeno osebje naj bi bilo poleg tega vpleteno v finančno korupcijo. Evropska komisija bo do nadaljnjega ustavila izplačevanje sredstev neimenovani organizaciji, so v torek sporočili iz Bruslja.

Kot poudarjajo v sporočilu, je njihova prva skrb dobrobit morebitnih žrtev, zaradi česar jim bodo nemudoma nudili ustrezno podporo. "Imamo ničelno toleranco do kakršnihkoli zlorab pravic in osebnostne integritete vseh beguncev in migrantov in tudi do kakršnekoli zlorabe sredstev," so zapisali.

Domnevnim dejanjem so po lastnih navedbah na sled prišli sami, o zadevi pa so že obvestili grške oblasti. Primer so predali tudi evropskemu protikorupcijskemu uradu Olaf.

Očitki o spornem delovanju v povezavi z begunci letijo tudi na Italijo, kjer naj bi mafija z vpletenostjo v upravljanje enega od begunskih taborišč zaslužila več milijonov evrov. Zadevo preiskuje italijanska policija, v torek zvečer pa je tiskovna predstavnica Evropske komisije dejala, da bodo preiskali, če primer zadeva tudi evropska sredstva.