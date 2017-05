Europol z novimi pristojnostmi zoper terorizem

Europol z okrepljenimi pooblastili nad terorizem. (Foto: AP)

Evropski policijski urad Europol od danes deluje z okrepljenimi pristojnostmi na področju boja proti terorizmu ter spletnemu kriminalu in se lahko hitreje odziva na teroristične grožnje.

V skladu z novimi pravili naj bi se Europol hitreje odzival v boju proti terorizmu, spletnemu kriminalu in drugim kaznivim dejanjem. Hkrati naj bi se okrepile tudi varovalke glede osebnih podatkov in demokratičnega nadzora.

Europol bo tudi okrepil svojo posebno protiteroristično enoto in bo tako lahko hitreje odkrival teroristične grožnje. Uradniki Europola bodo lahko med drugim v prihodnje od spletnih podjetij, kot je Facebook, zahtevali izbris s terorističnimi organizacijami povezanih strani.

Direktor Europola Rob Wainwright je izpostavil, da nove pristojnosti krepijo sposobnost Europola za podporo državam članicam v času, ko se Evropa sooča s številnimi težavnimi varnostnimi grožnjami. (Foto: AP)

"Naši državljani od Evrope terjajo rešitve, ki se lotevajo varnostnih groženj odločno in učinkovito. V skladu s svojim novim mandatom bo Europol postal središče naših skupnih prizadevanj v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in spletnemu kriminalu," je ob tej priložnosti sporočil evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos. Kot je dodal, je bil okrepljen Europol zanj že vse od začetka politična prioriteta.

Direktor Europola Rob Wainwright je medtem izpostavil, da nove pristojnosti krepijo sposobnost Europola za podporo državam članicam v času, ko se Evropa sooča s številnimi težavnimi varnostnimi grožnjami, so sporočili iz Europola.

Naloge Europola, ki je z delom začel leta 1999, svoj sedež pa ima v nizozemskem Haagu, so izmenjava informacij, analiz obveščevalnih služb in ocen tveganj. Urad zaposluje 1000 ljudi, nima pa pristojnosti za vodenje lastnih preiskav in aretacijo osumljencev. Po podatkih Evropskega parlamenta Europol letno sodeluje pri več kot 18.000 čezmejnih preiskavah v zvezi s tihotapljenjem drog, ljudi, terorizmom in kibernetskim kriminalom.