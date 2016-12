Evakuacija končana, sirska vojska razglasila zmago v Alepu

Sirska vojska je danes sporočila, da se je po tednu dni končala evakuacija civilistov in upornikov iz vzhodnega dela Alepa ter da je prevzela popoln nadzor nad mestom. Zavzetje Alepa pomeni največjo zmago režima sirskega predsednika Bašarja al Asada od začetka konflikta pred šestimi leti.

Sirska vojska je konec evakuacije sporočila po tem, ko so zadnji štirje avtobusi prispeli južno od Alepa. Konec evakuacije je potrdil tudi Sirski observatorij za človekove pravice.

Poveljstvo sirske vojske je sporočilo, da je sedaj to nekoč največje sirsko mesto v celoti pod nadzorom sirske vojske, potem ko so ga "osvobodili iz rok teroristov ter po odhodu tistih, ki so bi bili še tam"

"Ta zmaga pomeni strateški preobrat v vojni proti terorizmu in kaže na zmožnost sirske vojske in njenih zaveznic, da zmagajo v boju proti terorističnim skupinam ter postavlja temelje za novo fazo pri izgonu teroristov s celotnega ozemlja Sirije," so še zapisali.

Evakuacija civilistov in upornikov je končana, sirska vojska je zavzela Alep. (Foto: AP)

Pred objavo je sirski predsednik Bašar al Asad danes dejal da "osvoboditev Alepa ni samo zmaga za Sirijo, temveč tudi za tiste, ki so resnično prispevali k boju proti terorizmu, predvsem Rusijo in Iran."

Zavzetje Alepa - ki je bilo od julija leta 2012 razdeljeno na vzhodni del pod nadzorom upornikov in zahodni pod nadzorom vladnih sil - pomeni največjo zmago režima sirskega predsednika od začetka konflikta marca leta 2011, ki je zahteval življenje več kot 310.000 ljudi. Hkrati pa pomeni tudi največji poraz za upornike.

Vladne sile imajo sedaj nadzor nad petimi glavnimi mesti v državi - ob Alepu še v Homsom, Hamo, Damaskom in Latakijo.

Sirska vojska je ofenzivo za zavzetje vzhodnega dela Alepa, ki ga je oblegala od julija letos, ob podpori letalskih sil začela 15. novembra. Že 21. novembra je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da v vzhodnem delu mesta ne deluje več nobena bolnišnica.

Konec novembra je vodja humanitarnih operacij ZN Stephen O'Brien opozoril, da so razmere alarmantne in zastrašujoče, saj ni več zalog hrane. Opozoril je, da grozi, da bo vzhodni Alep postal "velikansko pokopališče".

V začetku decembra so vladne sile prodrle do starega mestnega jedra, 12. decembra pa so sporočile, da so zavzeli že 90 odstotkov vzhodnega Alepa. Več kot 10.000 civilistov je zbežalo. Vmes v Varnostnem svetu ZN zaradi veta Rusije in Kitajske niso uspeli sprejeti resolucije z zahtevo po sedemdnevni prekinitvi ognja.

Generalni sekretar ZN Ban Ki Moon je opozoril na informacije o grozodejstvih nad civilisti. Pariz je obsodil pokol civilistov, ki naj bi ga izvajal sirski režim ob podpori Rusije.

Pred tednom dni, 15. decembra, so nato začeli evakuacijo civilistov in upornikov v skladu z dogovorom, ki sta ga podprli Turčija in Rusija. Po podatkih Mednarodnega komiteja Rdečega križa so evakuirali skupno 34.000 ljudi. Evakuacijo so večkrat prekinili, od srede pa jo je otežilo predvsem močno sneženje in nizke temperature. V noči na danes naj bi mesto zapustilo več kot 4000 upornikov.

(Foto: AP)

Združeni narodi so sporočili, da so v skladu s ponedeljkovo resolucijo VS ZN v zadnji fazi namestili opazovalce ZN, ki so nadzirali evakuacijo. Njihovih 31 opazovalcev je bilo nameščenih v Ramusi, četrti pod nadzorom vladnih sil na jugu Alepa, od koder so odhajali konvoji.

Alep, nekdaj gospodarsko središče Sirije, je bilo glavno bojišče vojne v Siriji kot tudi eno najbolj prizadetih mest v konfliktu. Aprila in maja 2011 so se v Alepu tisoči študentov pridružili protestom, ki so se v državi začeli 15. marca istega leta. Po nasilnem zatrtju s strani režima se je konflikt razvil v vojno.

Julija 2012 so uporniki Sirske svobodne vojske zavzeli skoraj polovico mesta. Od takrat je bilo mesto razdeljeno na zahodni del pod nadzorom vladnih sil, kjer je živelo 1,2 milijona ljudi, v vzhodnem uporniškem pa več kot 250.000. Spopadi in zadnja bombardiranja so vzhod tega nekoč cvetočega mesta spremenila v ruševine.

Kot izpostavlja AFP, pomeni zavzetje Alepa pomemben preobrat v sirskem konfliktu. Vsaj srednjeročno bo zagotovilo ohranitev Asada na oblasti. Pomeni pa tudi potrditev novega zavezništva zmagovalcev, Rusije, Irana ter Turčije, nasproti Zahodu in zalivskim državam, ki so se spremenile v opazovalce. Pomeni torej zmago "čiste sile" in nastanek zavezništva med totalitarnimi režimi nasproti Zahodu, ki se je odločil za umik in pozabo demokratičnih sanj, ki je sprožil konflikt pred šestimi leti.