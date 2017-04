Evakuacije prebivalcev iz krajev v Siriji otežene zaradi napadov IS

Evakuacija iz Alepa (Foto: AP)

Načrtovano evakuacijo več kot 3000 ljudi iz štirih obleganih sirskih mest so preložili, so sporočili predstavniki sirske opozicije. Razlogi za preložitev niso povsem jasni, je pa po poročanju sirske tiskovne agencije Sana do tega prišlo, potem ko je na vzhodni del mesta Deir Ezor padlo več granat skrajne skupine Islamska država (IS).

V napadu IS na Deir Ezor sta bila ranjena tudi dva ruska novinarja.

Napad na konvoj v Alepu (Foto: AP)

Na obrobju Alepa napadli konvoj avtobusov, ubili tudi 68 otrok

V soboto je sicer na obrobju Alepa v bližini konvoja avtobusov, ki so evakuirali ljudi iz šiitskih vasi Fua in Kafraja, eksplodiral avtomobil bomba, pri čemer je umrlo 126 ljudi. Med smrtnimi žrtvami napada je bilo tudi najmanj 68 otrok. Več deset ljudi je huje ranjenih, navaja Sirski observatorij za človekove pravice.

Med žrtvami je 109 oseb, evakuiranih iz šiitskih vasi v severozahodni provinci Idlib, ostale žrtve so humanitarni delavci in uporniki, ki so varovali konvoj.

Napad naj bi zakrivil samomorilski napadalec v kombiju, zamaskiranem kot dostavni kombi za hrano in zdravniško pomoč. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Sana je poročala, da je šlo za "teroristični" napad, opozicijski aktivisti pa zanj krivijo pripadnike vlade.

Evakuacija prebivalcev in provladnih borcev iz obeh šiitskih vasi, ki ju obkrožajo uporniki, kot tudi prebivalcev sunitskih mest Madaje in Zabadanija, ki jih oblegajo režimske sile, je potekala v skladu z dogovorom med režimom in islamskimi borci, vendar je bila po napadu na Deir Ezor preložena.

V petek je Fuo in Kafrajo, ki sta pod nadzorom vladnih sil, zapustilo 5000 ljudi, Madajo in Zabadani, ki sta v rokah upornikov, pa 2200. Za dokončanje prve faze evakuacije bi sicer morali iz šiitskih vasi evakuirati še 3000 civilistov in borcev, iz Zabadanija pa 150 upornikov, je še sporočil observatorij s sedežem v Londonu.

Drugo fazo evakuacij iz mest pod vladnim nadzorom je pričakovati šele v nekaj mesecih.