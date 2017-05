Pod Everestom še štirje mrtvi: našli so jih na 'območju smrti', kjer alpinisti pogosto zbolijo za višinsko boleznijo

Kratko sezono za osvojitev Everesta so letos otežili še težki vremenski pogoji. (Foto: iStock)

Pod vrhom najvišje gore na svetu Everest so na višini 7950 metrov našli trupla štirih alpinistov. Reševalci so jih odkrili v t. i. četrtem taboru. Letos je Everest tako terjal že deset žrtev. Reševalci so trupla sicer odkrili po naključju, saj so se odpravili na pot, da bi v dolino prepeljali truplo Slovaka, ki je življenje izgubil v nedeljo.

Nepalski urad, ki organizira poti na Everest in vodi reševanja na gori, še nima podatkov o vzroku smrti. Se pa četrti tabor nahaja že v tako imenovanem "območju smrti", ki je posebej težavno zaradi redkega zraka oz. pomanjkanja kisika, kar lahko povzroči višinsko bolezen in smrt.

Po podatkih lokalnih medijev sta dva izmed smrtnih žrtev tujca, dva pa vodiča.

Kratko sezono za osvojitev Everesta so letos otežili še težki vremenski pogoji z močnimi vetrovi in neobičajno nizkimi temperaturami. Ta konec tedna pa se je vreme nekoliko umirilo in ponudilo priložnost za osvojitev vrha.

Usodna višinska bolezen

Že konec tedna so na gori umrli štirje ljudje. Nekaj sto metrov pod vrhom so našli slovaškega alpinista Vladimirja Strbo in truplo Američana Rolanda Yearwooda. Oba sta podlegla višinski bolezni. Od sobote pogrešanega Indijca pa so mrtvega našli v ponedeljek.

Na tibetanski strani so našli še ponesrečenega 54-letnega Avstralca, za katerega naj bi bila prav tako usodna višinska bolezen.

Konec aprila je Everest zahteval tudi življenje znanega švicarskega alpinista Uelija Stecka, gora pa je v začetku maja vzela tudi življenje 85-letnega Mina Bahadurja Sherchana, ki si je skušal povrniti naslov najstarejšega človeka na vrhu.

Sezona osvajanja Everesta je sicer sedaj na vrhuncu, na poti je tako množica alpinistov. Z južne strani je vrh doseglo že več kot 382 alpinistov, s severne strani pa najmanj 120.

Junija se že začne monsunsko obdobje in s tem konec spomladanske sezone osvajanja vrhov v Himalaji.

Lani je sicer Everest zahteval življenja petih alpinistov. Jih je pa vrh osvojilo skupno 640.