Evropa ponovno tarča množičnega kibernetičnega napada: 'Virus se širi kot gripa pozimi'

Evropa je zopet na udaru hekerjev. (Foto: Thinkstock)

Podjetja po vsej Evropi poročajo o novem kibernetičnem napadu, ki je, kot kaže, globalnih razsežnosti. Najprej so novico o napadu sporočile ukrajnske vladne službe in podjetja, med njimi tudi tamkajšnja centralna banka, državni distributer za električno energijo in glavno letališče v Kijevu.

Izsiljevalski virus, ki podjetjem onemogoči dostop do njihovih omrežij, se je najprej razširil v Rusijo. Pred nekaj urami je tamkajšnja naftna družba Rosneft potrdila novico o napadu, vendar pa ta, kot so zatrdili, ni prizadel njihove proizvodnje. Virus je zdaj že zajel tudi zahodno Evropo. Da so bili tarče kibernetičnega napada, so sporočili s švicarskih vladnih služb, danskega podjetja Moller-Maersk in francoskega gradbenega velikana Saint-Gobaina.

"Napad je prizadel vse naše enote, tako doma, kot v tujini. Trudimo se nadzorovati situacijo. Zagotoviti varnost zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev je trenutno naša prioriteta," so tvitnili predstavniki danske ladjarske in naftne skupine Moller-Maersk.

O napadu poroča še več podjetij iz Španije, Velike Britanije in Norveške, pa tudi iz Indije.

Britanska oglaševalska družba WPP je navedla, da je napad prizadel njihove informacijske sisteme, zato so sprejeli vse potrebne ukrepe, da se zavarujejo.

Vodja francoske enote za boj proti kibernetskemu kriminal Nicolas Duvinafe je ocenil, da se virus širi "kot epidemija gripe pozimi". Dodal je, da se bo število takšnih in podobnih napadov v prihodnjih mesecih najverjetneje še povečalo.

Prijav o okužbah sistemov v Sloveniji še ni

Maja je sicer izsiljevalski virus že prizadel več kot 150 držav. Virus WannaCry je tedaj zaklenil računalnike več bank, bolnišnic in vladnih agencij po svetu. Hekerji so za vnovično delovanje sistemov tedaj zahtevali odkupnino 300 ameriških dolarjev v virtualni valuti bitcoin.

Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij (Sicert) je sporočil, da so bili preko mednarodne mreže odzivnih centrov ob 16.30 obveščeni o širjenju nove različice izsiljevalskega virusa Petja.

"Ta izkorišča za širjenje elektronsko pošto, funkcionalnost WMI (Windows Management Instrumentation), nekatera poročila pa omenjajo tudi širjenje preko ranljivosti v SMB protokolu (iste, kot jo je uporabljal izsiljevalski virus WannaCry)," so navedli. Zaenkrat sicer še niso prejeli prijav o okužbah sistemov v Sloveniji.