Evropska komisija v Strasbourgu o arbitražni sodbi, neuradno gre pričakovati zlasti poziv k dialogu

Vprašanje sodi v pristojnost prvega podpredsednika komisije Fransa Timmermansa, ki naj bi danes odprl razpravo. Komisarja iz Slovenije in Hrvaške naj bi predstavila stališča svojih držav, govoril pa naj bi tudi komisar za okolje, pomorstvo in ribištvo Karmenu Vella.

Od komisarke za promet Violete Bulc se po neuradnih informacijah pričakuje, da bo pojasnila ozadje arbitražnega sporazuma, vključno z dejstvom, da je bila blokada hrvaškega pristopnega procesa posledica prejudiciranja vprašanja meje v hrvaških izhodiščih za pogajanja o članstvu v EU.

Prav tako naj bi Bulčeva pojasnila pričakovanje Slovenije, da bo komisija pozvala k spoštovanju arbitražnega dogovora in s tem tudi evropskega pravnega reda, saj bi kar koli drugega pomenilo spodkopavanje njene lastne verodostojnosti.

Po neuradnih indicih v minulih dneh je iz Strasbourga pričakovati zlasti poziv k dialogu. (Foto: Damjan Žibert)

Na vprašanja, kakšen odziv komisije je mogoče pričakovati, so v ponedeljek v Bruslju neuradno odgovarjali le, da bodo stališče zavzeli danes in da je treba počakati na konec razprave ter da dilemo dobro poznajo in da je sedaj vprašanje, kako jo rešiti.

V dneh pred razglasitvijo sodbe je visoki uradnik EU za STA povedal, da je mogoče od komisije pričakovati poziv k razumu in dialogu. Neuradno se v Bruslju omenja tudi, da bi lahko komisija danes državama ponudila možnost, da posreduje pri njunem dialogu.