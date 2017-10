Zagovorniki katalonske neodvisnosti krepijo mobilizacijo, Madrid v soboto o ukrepih v skladu s 155. členom

V pričakovanju novih ukrepov, ki naj bi jih v kratkem proti katalonskim oblastem sprejela španska vlada, zagovorniki in aktivisti za neodvisnost v tej španski pokrajini krepijo mobilizacijo. Danes so tako dvigovali denar z bank ter na ta način protestirali proti španski vladi in bankam, ki selijo svoje sedeže iz Katalonije.

Ljudje so se odzvali pozivu organizacij Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural, naj med osmo in deveto uro dvigajo svoja sredstva z računov petih največjih španskih bank. Pod oznako "laforcadelagent" (moč ljudi) so svojo udeležbo v akciji zabeležili na Twitterju, kjer je med drugim videti vrste ljudi pred bankami.

"Čas je, da pokažemo, da je naša moč v vsakem od nas, da lahko skupek majhnih korakov posameznikov vse spremeni," je dogajanje pojasnila organizacija Omnium Cultural. Ta je že v četrtek zvečer napovedala, da bo v prihodnjih prizadevanjih bolj stavila na neposredne akcije in moč potrošnikov. Že konec tedna so načrtovani novi protesti.

Vlada španskega premierja Mariana Rajoya bo v soboto na izrednem zasedanju predvidoma odločila, s kakšnimi konkretnimi ukrepi namerava ustaviti načrte katalonskih oblasti za razglasitev neodvisnosti. Konkretne ukrepe mora potrditi še senat, kjer ima Rajoyeva Ljudska stranka večino.

Gre za ukrepanje v skladu s 155. členom ustave, po katerem se je vlada odločila poseči, ker katalonska regionalna vlada Carlesa Puigdemonta ob izteku postavljenega ultimata ni privolila v končanje prizadevanj za neodvisnost.

Evropski voditelji so znova poudarili svoje stališče do Katalonije. (Foto: AP)

'EU se v krizo ne bo vpletala'

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je na zasedanju v Bruslju znova poudaril, da se bo Evropska unija (EU) izključila iz krize, v kateri sta se znašla Barcelona in uradni Madrid, čeprav gre za "zaskrbljujočo situacijo".

"Ni prostora za kakršnokoli mediacijo ali mednarodno vpletanje," je po poročanju BBC dejal na zasedanju, ki ga je vodil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Katalonci so 1. oktobra na referendumu izglasovali neodvisnost.

Tuskove pripombe so prišle v javnost le nekaj ur zatem, ko je Španija sprožila 155. člen ustave, ki ji omogoča prevzem neposrednega nadzora nad Katalonijo, odstavitev vlade in razpustitev parlamenta ter razpis novih regionalnih volitev.

"Seveda sem iz več razlogov v stalnih stikih s španskim premierom Marianom Rajoyem," je poudaril Tusk. "Nobena skrivnost ni, da so razmere v Španiji zaskrbljujoče, toda naša vloga v tej krizi je jasna."

Govoril je na zasedanju evropskega vrha v Bruslju, na katerem pa situacija s Katalonijo ni bila na dnevnem redu. Tudi ostali evropski voditelji, vključno s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel so podprli uradni Madrid.

Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je španska kriza znova pokazala, kako dvoličen je Zahod, ki podpre zgolj nekatera "izbrana" separatistična gibanja, drugih pa ne.

Opozoril je, da so zahodne sile podprle neodvisnost Kosova od Srbije, ki je sicer tradicionalno ruska zaveznica, ne pa tudi odcepitev Katalonije ali iraškega Kurdistana. Prav tako je izpostavil kritike in sankcije, ki jih je bila njegova država deležna ob aneksiji Krima leta 2014.

Konkretne ukrepe mora potrditi še senat, kjer ima Rajoyeva Ljudska stranka večino. (Foto: AP)

Kaj se dogaja v Kataloniji?

Španija je v četrtek povedala, da bo sprožila t.i. 155. člen ustave, ki ji bo omogočil prevzem nadzora nad "neposlušno" pokrajino. A katalonski voditelj Carles Puigdemont je opozoril, da bo tamkajšnji parlament razglasil neodvisnost od Španije, če bo ta nadaljevala z represivnimi ukrepi.

Nekateri se zato bojijo, da bodo zadnje napetosti povzročile nadaljnje demonstracije, ki bi znale znova preiti v nasilje, kakršnemu smo bili priča na dan katalonskega referenduma. Španski parlament je tedaj referendum razglasil za neustavnega in nezakonitega, saj da mora država ostati nerazdeljena.

155. člen španske ustave da ali ne?

Člen 155, ki je tri leta po smrti diktatorja Francisca Franca leta 1975 zakoličil demokratično pravilo o celovitosti španskega ozemlja, dopušča uradnemu Madridu, da to pravilo tudi nemudoma uveljavi, a mu do zdaj tega (še) ni bilo potrebno storiti.

"Nihče ne dvomi, da bo španska vlada izpeljala postopek," so zapisali v sporočilu za javnost.

V soboto naj bi tako sprejeli seznam ukrepov za prenos oblasti iz Katalonije na Madrid. Razsežnost teh ukrepov še ni povsem jasna, a bi lahko vključevali tudi razpustitev parlamenta ter razpis regionalnih volitev.

Xavier Arbós z barcelonske univerze je dejal: "Ne vemo, kaj točno bo storil Madrid, niti, kako bo to prizadelo katalonski parlament."

Politični analitiki kljub vsemu opozarjajo, da člen 155 španskim oblastem ne dovoljuje neposrednega odvzema avtonomije Kataloniji.

Carles Puigdemont je po referendumu dejal, da bo Katalonija zahtevala neodvisnost, a se nato malce "povlekel nazaj" in pozval Madrid k pogovorom, ki bi zadovoljili obe strani. "Katalonski parlament bi lahko nadaljeval s postopki, če se nam bo to zdelo primerno. Prav tako lahko kadarkoli tudi razpišemo nov referendum."

A če bo Madrid španski pokrajini odvzel nadzor nad financami in policijo, ali pa celo razpustil parlament, bi lahko bil razpis referenduma pravi podvig.

Španska ustava sicer ne predvideva nobenega časovnega okvirja za omenjeni proces.