Ustanove po vsem svetu tarče kibernetičnega napada: 'Tako obsežnega napada še nisem videl'

V napadu so hekerji uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop zahteva odkupnino v bitcoinih. (Foto: Thinkstock)

Številna podjetja in ustanove v več državah po svetu so bile danes tarča obsežnega kibernetičnega napada. Napadalci so uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop zahteva odkupnino v virtualni valuti bitcoin. Med drugim o okuženih računalnikih poročajo iz ZDA, Velike Britanije, Kitajske, Španije in Rusije.

Iz britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) so sporočili, da so bile med tarčami napada številne zdravstvene ustanove po državi, ki so del NHS. V napadu so hekerji uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop zahteva odkupnino 300 ameriških dolarjev v virtualni valuti bitcoin, poroča britanski BBC.

Med tarčami so bile tudi bolnišnice skupine Barts Health, ki med drugim upravlja kraljevo bolnišnico v Londonu. Kot so sporočili, imajo težave z informacijskim sistemom, zaradi česar je delo v vseh njihovih bolnišnicah ovirano. Aktivirali so tudi načrt za izredne razmere, da bi zagotovili varnost vseh bolnikov. "Reševalna vozila smo preusmerili v bližnje bolnišnice," so še sporočili.

Britanski center za kibernetično varnost je zapisal, da sodeluje v preiskavi incidenta. "Trenutno nimamo dokazov, da so prišli do podatkov bolnikov," so zapisali, ima pa osebje težave z dostopom do teh podatkov. "Napad ni bil usmerjen neposredno na NHS, temveč so bile tarče ustanove iz različnih sektorjev," so poudarili.

Britanska agencija za boj proti kriminalu je sporočila, da je bila obveščena o napadu, vendar pa dogajanja niso želeli podrobneje komentirati. Na britanskem ministrstvu za zdravje se medtem še niso odzvali.

O kibernetičnih napadih danes poročajo tudi iz Španije, kjer so hekerji napadli več podjetij, tudi telekomunikacijskega velikana Telefonica. S španskega ministrstva za energetiko so sporočili, da imajo "potrditev različnih kibernetičnih napadov na španska podjetja".

Napad je vplival na delovanje računalnikov nekaterih zaposlenih, medtem ko omrežje in storitve nista bila prizadeta. Prav tako napad ni prizadel strank podjetij, so že zapisali.

Telefonica je ugasnila vse svoje računalnike na sedežu v Madridu, potem ko so napadli več sto njihovih računalnikov, je sporočil vir v podjetju.

V Italiji je eden od spletnih uporabnikov objavil fotografijo univerzitetne predavalnice, v kateri so vsi računalniki zaklenjeni z isto programsko opremo.

Ali so napadi povezani?

Strokovnjak za kibernetično varnost Costin Raiu, ki je spremljal napade, je na Twitterju zapisal, da je zasledil 45.000 napadov s programsko opremo z imenom WannaCry v 74 državah. O napadih med drugim poročajo iz ZDA, Kitajske, Rusije, Vietnama, Kazahstana, Tajvana in Portugalske. Številni strokovnjaki napade povezujejo.

"To je obsežen kibernetični napad na ustanove po Evropi, kakršnega še nisem videl," pa je medtem povedal drug strokovnjak za varnost Kevin Beaumont.

Strokovnjaki, ki so spremljali napad, so dogajanje povezali s skupino The Shadow Brokers, poroča BBC.