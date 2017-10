Evropski poslanci so v današnji razpravi v Strasbourgu obsodili spolne zlorabe in nadlegovanje, do katerih prihaja tudi v Evropskem parlamentu. Zavzeli so se za takojšnje odločno ukrepanje in zaščito žrtev. Izpostavili so tudi nujnost spremembe miselnosti v družbi, da se žrtve ne bodo več bale ali sramovale spregovoriti o zlorabah in nadlegovanju.

Sodelujoči v razpravi, med katerimi so prevladovale poslanke, so izpostavljali, da se spolne zlorabe in nadlegovanje dogajajo že od nekdaj, a ženske so se množično oglasile šele sedaj. To je posledica kampanje na družbenih omrežjih, ki se je pod oznako #MeToo (tudi jaz) začela po razkritju spolnih zlorab s strani ameriškega producenta Harveyja Weinsteina in v kateri je spregovorilo že na milijone žensk.

Evropska komisarka Cecilia Malmström je poudarila, da se je proti nasilju nad ženskami, tudi spolnemu, treba boriti. "Poskrbeti moramo, da nimamo le gibanja #MeToo po vsem svetu, ampak da sprejmemo konkretne ukrepe," je pozvala.

Nadlegovanje v Evropskem parlamentu je še en dokaz neučinkovitosti te institucije. Jadwiga Wišniewska

V razpravi niso mogli mimo očitkov v medijih, da naj bi več evropskih poslancev na različne načine nadlegovalo ženske, zaposlene v Evropskem parlamentu.

Več poslank je izpostavilo, da so šokantna poročila iz parlamenta še dodatno opozorilo, da je treba nemudoma ukrepati. Opozorile so tudi, da se žrtve bojijo spregovoriti, ker se bojijo za službo, jih je sram ali nočejo okrniti ugleda institucije.

Več poslancev je predlagalo ukrepe, s katerimi bi v prihodnje lahko preprečili nadlegovanje v Evropskem parlamentu.

Anna Hedh (S&D) je dejala, da bi v Evropskem parlamentu morali imeti možnost za prijavo spolnega nadlegovanja. Edouard Martin (S&D) je pozval k ustanovitvi posebnega odbora za primere spolnega nadlegovanja. Njegova poslanska kolegica Biljana Borzan pa se s tem ni strinjala in je namesto posebnega odbora predlagala zunanjo preiskavo, ki bi razjasnila očitke o spolnem nadlegovanju.

Potrebno je spregovoriti o zlorabah in ustaviti nadlegovanje. (Foto: iStock)

Za zunanjo in neodvisno preiskavo se je zavzelo še več sodelujočih v razpravi.

Med tistimi, ki so ostro obsodili vsakršno spolno nadlegovanje in opozorili, da si pred njim ne smemo zatiskati oči, je bila tudi Slovenka Patricija Šulin (EPP/SDS). Po njenem je pomembno, da žrtve spregovorijo in da jih tudi zaščitimo. "Potrebujemo hitre in odločne ukrepe tako na ravni Evropskega parlamenta kot na ravni sodišč. O tem ne smemo molčati," je dejala.

V plenarni dvorani v Strasbourgu so številni tudi izpostavili nujnost spremembe miselnosti v družbi, da se žrtve ne bodo več bale ali sramovale spregovoriti o zlorabah in nadlegovanju. Za to je po mnenju poslancev treba spremeniti vzgojo, da bodo tudi moški spregovorili, če bodo opazili nadlegovanje. Da je sprememba drže v družbi izredno pomembna, se je strinjala Malmströmova.

Nekateri poslanci so pred seboj v poslanskih klopeh danes postavili liste z napisi #MeToo in #ourresponsibility (naša odgovornost). A kot je poudarila Koroška Slovenka Angelika Mlinar (Alde), "je treba oznako #MeToo spremeniti v oznako #NotMe (jaz ne)".

O vprašanju spolnih zlorab in nadlegovanja bo Evropski parlament pripravil tudi resolucijo, o kateri bodo poslanci glasovali v četrtek.